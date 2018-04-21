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Между Москвой и Наньчанем запустили новый ж/д маршрут грузовых перевозок
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Между Москвой и Наньчанем запустили новый ж/д маршрут грузовых перевозок 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Восточная китайская провинция Цзянси запустила новый железнодорожный маршрут грузовых перевозок между городом Наньчан и Москвой, сообщает агентство Синьхуа.
Первый состав с электроникой, одеждой, чемоданами и другими товарами в пятницу отправился с железнодорожного вокзала Наньчана, через 15 дней он должен достичь российской столицы, преодолев расстояние в 10 тысяч километров.
С июня 2018 года движение поездов по этому маршруту станет регулярным, поезда буду отправляться каждую неделю.
Помимо прочего, этот маршрут стал первым, связывающим Наньчан и Европу. По расчётам местных властей, благодаря новому пути, город начнёт активнее развивать международную торговлю со странами Европы, так как этот вид перевозок значительно безопаснее и быстрее морских, а также дешевле авиаперевозок.
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