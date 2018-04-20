Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС

"Мы предложили на фоне двусторонней повестки Республике Таджикистан серьёзно посмотреть на статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", — сказал Шувалов по итогам заседания межправительственной комиссии РФ-Таджикистан.

Он отметил, что данный статус не влечет за собой членства в союзе, не несет никакого политического аспекта, но при этом способствует товарообороту и взаимному проникновению экономик.

"Вопросы фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля, технического регулирования, стандартов — это все то, что безусловно ведет потом к более свободному перемещению товаров… Мы заинтересованы в том, чтобы страны СНГ, которые с нами развивают повестку, понимали, что мы делаем с партнерами по ЕАЭС", — пояснил первый вице-премьер. По словам Шувалова, Россия и Таджикистан в ходе межправительственной комиссии обсудили сотрудничество по всем аспектам сотрудничества, в том числе по линии Минсельхоза

"Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, которая не производится в России, особенно в ранние весенние месяцы, производилась при помощи семенного фонда РФ в Таджикистане и поставлялась на рынок России и другие государства", — добавил он. Шувалов также сообщил о том, что специалисты согласуют порядок погашения накопленной задолженности по Сангтудинской ГЭС.