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Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС
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Россия предложила Таджикистану стать страной-наблюдателем при ЕАЭС 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщил журналистам первый вице-премьер России Игорь Шувалов.
"Мы предложили на фоне двусторонней повестки Республике Таджикистан серьёзно посмотреть на статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", — сказал Шувалов по итогам заседания межправительственной комиссии РФ-Таджикистан.
Он отметил, что данный статус не влечет за собой членства в союзе, не несет никакого политического аспекта, но при этом способствует товарообороту и взаимному проникновению экономик.
"Вопросы фитосанитарного контроля, ветеринарного контроля, технического регулирования, стандартов — это все то, что безусловно ведет потом к более свободному перемещению товаров… Мы заинтересованы в том, чтобы страны СНГ, которые с нами развивают повестку, понимали, что мы делаем с партнерами по ЕАЭС", — пояснил первый вице-премьер. По словам Шувалова, Россия и Таджикистан в ходе межправительственной комиссии обсудили сотрудничество по всем аспектам сотрудничества, в том числе по линии Минсельхоза.
"Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, которая не производится в России, особенно в ранние весенние месяцы, производилась при помощи семенного фонда РФ в Таджикистане и поставлялась на рынок России и другие государства", — добавил он. Шувалов также сообщил о том, что специалисты согласуют порядок погашения накопленной задолженности по Сангтудинской ГЭС.
Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства — ЕАЭС — функционирует 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, ставшая членом союза в августе 2015 года.
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