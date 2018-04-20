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Мужчина скончался из‐за взрыва шара для игры в петанк
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Мужчина скончался из‐за взрыва шара для игры в петанк 

360tv.ru 1 час назад
31‐летний француз скончался из‐за взрыва металлического шара для игры в петанк, оставленного в гриле. Трагичный случай стал единственным за всю историю, сообщил The Daily Mail.
Инцидент произошел 19 апреля около часу дня в деревне Ле-Булу Франции. Мужчина решил устроить семье барбекю в солнечный день. Однако семейный ужин закончился драмой.
Во время приготовления мяса мужчину смертельно ранил мяч от петанка, который неизвестным образом оказался в гриле. Металлический шар под воздействием жара взорвался, и его составляющие попали в голову отца семейства.
Пострадавшего госпитализировали на вертолете, однако спасти не удалось. Его жене оказывают психологическую помощь.
В настоящее время устанавливаются причины, по которым шар мог взорваться.
Ранее стали известны причины гибели порнозвезды Юризан Белтран.
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