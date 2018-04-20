Мужчина скончался из‐за взрыва шара для игры в петанк

31‐летний француз скончался из‐за взрыва металлического шара для игры в петанк, оставленного в гриле. Трагичный случай стал единственным за всю историю, сообщил The Daily Mail.

Инцидент произошел 19 апреля около часу дня в деревне Ле-Булу Франции . Мужчина решил устроить семье барбекю в солнечный день. Однако семейный ужин закончился драмой.

Во время приготовления мяса мужчину смертельно ранил мяч от петанка, который неизвестным образом оказался в гриле. Металлический шар под воздействием жара взорвался, и его составляющие попали в голову отца семейства.

Пострадавшего госпитализировали на вертолете, однако спасти не удалось. Его жене оказывают психологическую помощь.

В настоящее время устанавливаются причины, по которым шар мог взорваться.

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