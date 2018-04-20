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Научно-практическая конференция по вопросам современных технологий управления транспортным комплексом России состоялась в МИИТ
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Научно-практическая конференция по вопросам современных технологий управления транспортным комплексом России состоялась в МИИТ 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Первая национальная научно-практическая конференция «Современные технологии управления транспортным комплексом России: инновации, эффективность, результативность» состоялась недавно в Российском университете транспорта (МИИТ). В рамках мероприятия было заслушано 56 докладов.
В работе конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты МИИТ, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Российского экономического университета имени Плеханова и Московского государственного университета имени Ломоносова, а также руководители и эксперты ОАО «РЖД», ассоциации «Промжелдортранс» и консалтинговой компании «CloverGroup». Основными темами дискуссии стали вопросы управления технологическими процессами, государственного регулирования транспортного комплекса и структурной реформы ОАО «РЖД».
Отмечается, что по материалам конференции будет издан сборник трудов. (то)
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