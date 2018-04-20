Научно-практическая конференция по вопросам современных технологий управления транспортным комплексом России состоялась в МИИТ

Первая национальная научно-практическая конференция «Современные технологии управления транспортным комплексом России : инновации, эффективность, результативность» состоялась недавно в Российском университете транспорта (МИИТ). В рамках мероприятия было заслушано 56 докладов.

В работе конференции приняли участие ведущие ученые и специалисты МИИТ, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Российского экономического университета имени Плеханова и Московского государственного университета имени Ломоносова , а также руководители и эксперты ОАО «РЖД» , ассоциации «Промжелдортранс» и консалтинговой компании «CloverGroup». Основными темами дискуссии стали вопросы управления технологическими процессами, государственного регулирования транспортного комплекса и структурной реформы ОАО «РЖД».

Отмечается, что по материалам конференции будет издан сборник трудов. (то)