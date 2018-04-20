В Курской области проведут газ к 66 населённым пунктам

В этом году планируется начать строительство 16 межпоселковых газопроводов

В рамках Программы газификации регионов РФ Курская область сотрудничает с ПАО «Газпром» . В 2005–2017 годах инвестиции в газификацию региона составили 7,1 млрд руб. В указанный период были построены 97 газопроводов общей протяженностью 1681 км В этом году планируется начать строительство 16 межпоселковых газопроводов высокого давления, газопровод-отвода, ГРС «Медвенка–2» и ГРС «Рыльск», будут сданы в эксплуатацию 11 газопроводов. Голубое топливо поступит в 66 населенных пунктов Конышевского, Хомутовского, Курчатовского, Рыльского, Черемисиновского, Октябрьского, Железногорского, Льговского районов. Кроме того, газ проведут в микрорайон «Северный» города Курска

Общая протяженность газопроводов составит 131 км. В районах построят более 104 км внутрипоселковых газораспределительных сетей, что позволит газифицировать 1084 домовладений, перевести на газообразное топливо 18 котельных объектов социально— культурного назначения, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В целом же до 2020 года будут построены межпоселковые газопроводы ко всем сельсоветам региона. В настоящее время газифицированы на 99% домовладения в населенных пунктах Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского и других районов. В 2018 году уровень газификации достигнет 99% в Конышевском, Октябрьском, Черемисиновском районах.