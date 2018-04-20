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В Курской области проведут газ к 66 населённым пунктам
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В Курской области проведут газ к 66 населённым пунктам 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В этом году планируется начать строительство 16 межпоселковых газопроводов
В рамках Программы газификации регионов РФ, Курская область сотрудничает с ПАО «Газпром». В 2005–2017 годах инвестиции в газификацию региона составили 7,1 млрд руб. В указанный период были построены 97 газопроводов общей протяженностью 1681 км  В этом году планируется начать строительство 16 межпоселковых газопроводов высокого давления, газопровод-отвода, ГРС «Медвенка–2» и ГРС «Рыльск», будут сданы в эксплуатацию 11 газопроводов. Голубое топливо поступит в 66 населенных пунктов Конышевского, Хомутовского, Курчатовского, Рыльского, Черемисиновского, Октябрьского, Железногорского, Льговского районов. Кроме того, газ проведут в микрорайон «Северный» города Курска.
Общая протяженность газопроводов составит 131 км. В районах построят более 104 км внутрипоселковых газораспределительных сетей, что позволит газифицировать 1084 домовладений, перевести на газообразное топливо 18 котельных объектов социально— культурного назначения, сообщили в пресс-службе областной администрации.
В целом же до 2020 года будут построены межпоселковые газопроводы ко всем сельсоветам региона. В настоящее время газифицированы на 99% домовладения в населенных пунктах Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского и других районов. В 2018 году уровень газификации достигнет 99% в Конышевском, Октябрьском, Черемисиновском районах.
В рамках программы «Газпром — детям» в Курской области построены 114 спортивных площадок, физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Кшенском Советского района. В феврале текущего года открась конно-спортивная школы в Курске. В настоящее время идет строительство семи ФОКов: в Рыльске, с. Белая, п. Глушково, п. Коренево, п. Хомутовка, г. Льгове и с. Заолешенка — с крытым катком.
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