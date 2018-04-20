Ещё
С деятельности по развитию «Сколково» снимут территориальные ограничения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С деятельности по развитию «Сколково» снимут территориальные ограничения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило законопроект о создании условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково».
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Цель законопроекта — создание условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково» за счёт тиражирования модели инновационной экосистемы «Сколково» с опорой на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технологические центры.
Законопроект рассмотрен и одобрен 9 апреля 2018 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Ранее сообщалось, что в 2018 году будет благоустроен центральный парк «Сколково», работы проведут на площади 15 гектаров. В парке установят беседки и скамейки, оборудуют площадки для активных игр и отдыха, для занятий физкультурой, сделают площадки для детей. Также появится площадка для проведения различных мероприятий, новые велодорожки, прогулочные тропы.
Парламентская газета: последние новости
Стала известна судьба попавших в Россию из Сирии американских ракет Россия докажет, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции Правительство оценит последствия контрсанкций России против США до 3 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора113
Шойгу выступил с заявлением по Сирии105
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей545
В России начнут летать стоя85
«Весь салон залит кровью»155
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение