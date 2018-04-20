С деятельности по развитию «Сколково» снимут территориальные ограничения

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Цель законопроекта — создание условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково» за счёт тиражирования модели инновационной экосистемы «Сколково» с опорой на успешные региональные инновационные центры и инновационные научно-технологические центры.

Законопроект рассмотрен и одобрен 9 апреля 2018 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Ранее сообщалось, что в 2018 году будет благоустроен центральный парк «Сколково», работы проведут на площади 15 гектаров. В парке установят беседки и скамейки, оборудуют площадки для активных игр и отдыха, для занятий физкультурой, сделают площадки для детей. Также появится площадка для проведения различных мероприятий, новые велодорожки, прогулочные тропы.