Студенты ЮГУ ознакомились с работой городской администрации

Традиционный день «открытых дверей», приуроченный ко Дню местного самоуправления провели сегодня в Администрации и Думе югорской столицы. О работе органов муниципальной власти молодым горожанам рассказали заместитель Главы города Ирина Чекунова, Председатель городской Думы Константин Пенчуков, руководители структурных подразделений. Участками дня «открытых дверей» стали 40 студентов Югорской государственного университета.

«Все мы, те, кто работает в администрации Ханты-Мансийска — очень любим этот город. И поэтому нам очень важно понимать, захотите ли вы, после того, как получите образование, остаться здесь жить, создать свою семью, воспитывать детей, вкладывать все свои знания, умения и талант в развитие, в историю югорской столицы. И мы понимаем, что во многом ваше решение зависит от того, как работают органы местного самоуправления. Сегодня у вас появилась возможность познакомиться с нашей деятельностью», — приветствовала студентов Ирина Черкунова.

Она кратко представила молодым людям основные направления деятельности подразделений Администрации: «На муниципальных служащих ложится, безусловно, почетная, но в тоже время, очень ответственная миссия. Именно они отвечают за управление муниципальной собственностью, формирование и исполнение городского бюджета, контролируют охрану общественного порядка, решают вопросы градостроительства, ЖКХ, организации летнего отдыха детей и многое другое».

О том, как работают депутаты городской Думы, рассказал участникам Дня открытых дверей Константин Пенчуков: «Говоря о деятельности представительного органа власти, очень важно понимать, что здесь принимаются решения, которые будут влиять на жизнь большинства населения. И поэтому, страсти тут кипят порою не шуточные. Но именно в них рождается то решение, которое будет наиболее точно соответствовать ожиданиям горожан, максимально учитывать их интересы».

Специально для ребят было организовано небольшое заседание Думы города. Кому то посчастливилось занять места Председателя Думы и Главы Ханты-Мансийска, другие ребята были в роли депутатов. На повестку дня был поставлен вопрос о сносе ветхого жилья. Обсудив все нюансы, молодые люди приняли решение ликвидировать помещение.

В рамках дня открытых дверей студенты ознакомились с деятельностью структурных подразделений. Так начальник управления информатизации Петр Максимчук рассказал юношам и девушкам о портале государственных услуг, о работе официального портала муниципалитета, о новых ресурсах — портале открытых данных и сайте краудсорсингового проекта «Мы вместе».

В завершении дня для ребят была проведена экскурсия по муниципальным предприятиям города.