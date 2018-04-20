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450-я станция «Mobil 1 Центр» открылась в Москве
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450-я станция «Mobil 1 Центр» открылась в Москве 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
В Москве открылся очередная станция «Mobil 1 Центра», которая стала 450-й в сети станций в России, Украине и Казахстане. В каждой из них можно получить комплексную услугу по замене масла, которая сопровождается бесплатной диагностикой автомобиля по 10 пунктам: состояние трансмиссионных масел и жидкостей, щеток стеклоочистителей, жидкости для стеклоомывателя, жидкости для гидроусилителя руля, аккумулятора, световых приборов, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, протекторов, состояние давления в шинах.
Новый «Mobil 1 Центр» располагается в Москве по адресу: ул. Волочаевская 44. Функционирует как полноценная СТО, предлагая оригинальные продукты под брендом Mobil и широкий спектр услуг: ремонт, техническое обслуживание и мойку автомобиля.
Владимир Ларин, директор «Mobil 1 Центра» «Юнит»: «Ежедневно к нам приезжают сотни автовладельцев, но всех их объединяет одно — желание получить качественный профессиональный сервис, залить оригинальные смазочные материалы и заплатить за это разумные деньги. Мы рады давать нашим клиентам то, что они ждут. Мы гордимся тем, что качество услуг нашей сервисной станции соответствует высоким стандартам ExxonMobil».
Официальное открытие состоялось 19 апреля при участии Вилле Илосьоки, генерального директора ООО «Мобил Ойл Лубрикантс», аффилированной компании ExxonMobil и представителя официального дистрибьютора ExxonMobil «Ойл Форби».
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