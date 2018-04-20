Водительские удостоверения скоро подорожают

Правительство одобрило разработанные МВД поправки в Налоговый кодекс об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. В ведомстве обосновали повышение выплат необходимостью компенсировать бюджету расходы на изготовление документов.

Гражданам прогресс обходится «в копеечку»

Согласно предложенным изменениям, за выдачу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, вместо двух тысяч рублей придётся заплатить три тысячи, а свидетельство о регистрации будет стоить 1,5 тысячи рублей вместо нынешних 800. За выдачу 10-летних заграничных паспортов гражданам старше 14 лет вместо 3,5 придётся отдать пять тысяч рублей, а за документ для детей до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей. При этом стоимость бумажных образцов загранпаспортов не изменится.

left1,33миллиона человекв России получили водительские удостоверения в 2017 году В Министерстве внутренних дел неоднократно заявляли, что повышение пошлин — мера вынужденная, так как расходы бюджета на изготовление документов и обеспечение возможностей для их получения водителями постоянно увеличиваются. В результате сейчас они покрывают только 42 процента от потраченных на изготовление удостоверений сумм.

«В связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче таких документов возрастут», — сказано в пояснительной записке к документу.

Крыма и Севастополя. Когда проект закона обсуждала правительственная комиссия летом 2017 года, то чиновники напомнили, что согласно действующим нормам, на оплату госпошлин при оформлении документов, в том числе загранпаспортов и водительских прав, через портал «Госуслуги» действует скидка в размере 30 процентов. Кроме того, пошлина на загранпаспорт не взимается с жителей Калининградской области

В свою очередь, первый зампред Комитета палаты регионов по бюджету Николай Журавлёв отметил, что подумать над повышением госпошлин нужно более внимательно, поскольку опять бюджетные проблемы перекладывают на население. Сенатор считает, что в целом история получается сомнительная, и хорошо бы более детально изучить зарубежный опыт в этом вопросе. «Я понимаю, что зарплаты в России невысокие в среднем, и если стоимость загранпаспорта начинает доходить до четверти, а то и половины зарплаты целой категории россиян, то ситуация неправильная», — сказал Журавлёв «Парламентской газете».

С законодателем согласился глава Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков . По его мнению, предлагаемые суммы госпошлин на изготовление указанных документов — надуманные. «Это же миллионные тиражи, и невозможно поверить, что при этом один бланк заграничного паспорта, пусть и изготовленный из спецбумаги, с зашитым чипом, равно как и бланк водительского удостоверения, может стоить такие деньги», — высказал эксперт свою точку зрения «Парламентской газете».

Аншаков подчеркнул, что у него вызывают недоумение обоснования МВД. По его словам, было бы неплохо, если бы контролирующие органы посмотрели на формирование себестоимости документов и издержек бюджета в данном случае.

Где дешевле получить права: Россия и Европа

В России прохождение учебного курса подготовки водителя категории В в среднем, в зависимости от региона, составляет 40-60 тысяч рублей. В эту сумму, как правило, входит полный курс теоретических занятий, 26 практических занятий, а также расходы на бензин, выдача документов об окончании автошколы, организованная сдача экзаменов в ГИБДД . Отдельно нужно будет заплатить за получение ряда медсправок, затем отдать госпошлину — две тысячи рублей. Столько же стоит замена старого удостоверения на новое.

В целом же получение водительского удостоверения ориентировочно обойдётся в 68 тысяч рублей. Примерно столько же в переводе на американские доллары стоит получение прав в США , хотя уровень доходов американцев и россиян разнится.

Если это делается, значит, у МВД и Минэкономразвития есть для этого какие-то обоснования, есть расчёты.

Германии получение прав категории В обойдётся примерно в 1700 евро. За прохождение экзамена необходимо заплатить примерно 110 евро за теорию и практику вождения. Замена существующих прав стоит 24 евро.

Первое, что нужно сделать в Великобритании , — это заплатить пошлину в 34 фунта за получение так называемого «временного водительского удостоверения» (provisional licence), которое дает право обучаться в автошколе. Курс из 47 теоретических занятий и 22 часов практического вождения стоит 1200 фунтов.

Что касается экзамена, то если его сдавать в будний день, то сумма составит 23 фунта за сдачу теории и 62 фунта — за практику, то есть 85 фунтов вместе. Замена прав обойдётся в 20 фунтов.

Одни из самых низких в Евросоюзе цен на обучение вождению и получение прав — в Чехии . Учёба в автошколе обойдётся в девять тысяч крон (примерно 350 долларов). За сдачу теоретических и практических экзаменов нужно будет заплатить ещё 700 крон, 50 крон — за оформление фотографии и саму пластиковую карточку.

ЦИФРА

1,07 миллиона из них получили права категории В. В 2016 году этот показатель превышал отметку в 2 млн, в 2015 году — 1,87 млн, а в 2014 году — 2,4 млн