Изменить лицо смолоду: кто из звезд увлекся пластикой до 30 лет

Экс-участница «Дома-2» впервые стала мамой в 25 лет. После родов бюст девушки утратил объем и упругость, и блондинка решила восполнить потери с помощью хирурга. Результат Дарью устроил, но о мучениях после операции она вспоминала не раз. В период восстановления девушка больше недели не могла самостоятельно вставать и почти не ела. Еще хуже молодая мама чувствовала себя во время второй беременности: грудь увеличилась до пятого размера, спину ломило, ноги болели, а после родов температура подскочила до 40 из-за появления молока. Первые «90» — не единственное, что Пынзарь хотела в себе изменить. Несколько лет назад участница телестройки корректировала форму губ и «делала» скулы: первая процедура не понравилась ей самой, а после второй рассердился муж: «Я прихожу домой, а он: „Подойди-ка сюда! Что это за монгольская женщина?“ И на следующий день я побежала в салон все это максимально убирать», — вспоминает блондинка.

Юная актриса полюбилась зрителям благодаря сериалу «Я лечу». Правда, от 20-летней миловидной брюнетки не осталось и следа: в 31 год Мария Горбань — барышня с яркими, четко очерченными контурами лица. Критики шутливо отмечают, что актриса будто бы заглянула к пластическим хирургам по пакету «все включено», став обладательницей высоких скул, пухлых губ и тонкого носа. Переменами во внешности актриса более чем довольна и отмечает: «Раньше я играла спокойных, забитых девочек. Мне только сейчас стали давать роли ярких женщин». Алые губы и густые ресницы — еще одна визитная карточка Горбань. Хотя на снимках без макияжа, по мнению поклонников, артистка выглядит куда более молодо и интересно.

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"Маленькое — увеличить, большое — уменьшить" — примерно такого принципа придерживается телеведущая в погоне за идеальными пропорциями. Впервые в кабинете пластического хирурга Мария оказалась лет в 20 — сколько раз с того момента менялась ее внешность, сказать сложно. Сначала бюст Малиновской увеличили, затем подкорректировали и еще немного «накачали», позднее уменьшили — и снова не окончательно. Подобные метаморфозы происходили и с губами блондинки. Филлеры появлялись и исчезали, но в конце концов победила естественность — Малиновская решилась на уменьшение губ по совету друга-стилиста Влада Лисовца. Над носом теледивы тоже поработали в клинике — хотя, по мнению экспертов, женщина протестировала на себе куда больше достижений пластической хирургии.

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Алена Шишкова

25-летняя блондинка за минувшие шесть лет стала одной из ярких участниц конкурса «Мисс Россия », подписала контракты с рекламными агентствами, засветилась на обложках глянца и покорила завидного холостяка Тимати — во многом благодаря кукольному лицу. Ангельская внешность Шишковой — сочетание природных данных и умелой работы хирургов. Комплекс мер уже знакомый — скулы-губы-нос. По мнению специалистов, красота обошлась Алене минимум в полмиллиона рублей — и на достигнутом девушка не останавливается. Поклонники то и дело обсуждают перемены в облике экс-возлюбленной рэпера: так, по данным Life, после рождения малышки Алиса легла под нож хирурга, чтобы разрешить волнующую многих звездных мам проблему — изменившийся бюст.

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За звание красотки от природы Боне приходится сражаться регулярно. Свою позицию теледива отстаивает, публикуя в микроблоге снимки мамы в молодости — вот, мол, кто подарил мне завидную внешность. «Девочки, я утомилась отвечать на вопросы… Это моя мама. Надеюсь, у многих отпадут эти вопросы про губы, зубы, скулы, виниры и т. д…», — обращалась к подписчицам женщина. Долгое время Виктория отрицала и пластику век: когда в Сеть просочились ее ужасающие снимки с синяками на лице, телезвезда убедительно доказывала факт избиения. Но позже сдалась — оказалось, что на 25-летие участница реалити избавилась от жировых грыж под глазами. Сейчас Боне 38, и в ее расписании — регулярное посещение косметолога. Кстати, обращается Вика к доктору Саймону — королю Голливуда по филлерам и фавориту сестер Кардашьян.

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Кети Топурия

Больше 7 лет назад солистка группы «А’Студио» дважды делала ринопластику — как уверяет сама 31-летняя певица, исключительно ради здоровья. «Я очень плохо дышала — носовая перегородка была искривлена. После первой операции кончик носа чуть-чуть опустился, и дышала я все равно очень плохо. Поэтому пришлось убирать еще и горбинку. Грудь и губы у меня нормальные — менять ничего больше не собираюсь», — объясняла Кети. Оставим обсуждение причин — важен результат. Хирургическое вмешательство пошло девушке на пользу: заложенность носа исчезла, а вместе с ней — крупный кончик носа и горбинка.

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