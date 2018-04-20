Парки ЗАО глазами жителей. Итоги фотоконкурса «В нашем парке»

После того, как газета «На Западе Москвы» объявила в социальных сетях еще один конкурс (под названием «В нашем парке»), читатели прислали немало интересных снимков. Так как конкурс был объявлен еще в марте, жители округа успели запечатлеть и уходящую зимнюю натуру, и первые признаки весны. Выкладываем фотоподборку лучших работ (самые удачные ракурсы и самые яркие моменты) и небольшие рассказы участников — чем им запомнилась эта весна в парках ЗАО. Сергей Игнатов Я живу недалеко от Парка Победы на Поклонной горе и люблю гулять там. В парке можно отдохнуть от городской суеты, побродить по дорожкам и аллеям, пройтись вдоль фонтанов, пофотографировать. В один из холодных зимних дней, я в очередной раз гулял по парку. Солнце уже клонилось к закату и в свете его лучей стало казаться, что фигуры исполняют свой зажигательный танец на жарком морском побережье. Яков Красильников

Выходной день я провел на природе. Полуденное солнце робко освещало ветви деревьев, которые, не смотря на бегущие ручьи и песни птиц, спали зимним сном. В Крылатский заповедник весна запоздала — и городская пыль здесь была покрыта коркой снега, упрямо прячущей цветы и травы. Прошел по ледяной тропе в сторону склона — и там меня негромким кряканьем встретили частые гости Крылатского — утки. Как известно, утки создания пугливые… Но подошел мягкой поступью — и мне все же удалось запечатлеть их первый в этом году «пляжный опыт» у подножья горнолыжного склона в Крылатском. Павел Латин

Снимок я сделал в районе Крылатское. У нас есть заброшенная стройка, и каждую весну там образуется большая лужа, которую облюбовала пара уток. Но в этом году к ним присоединились необычные собратья — пара огарей (примеч. огарь — красная утка). Я решил поделиться этим моментом. Олег Карнаухов

Мы с другом обычно каждые выходные садимся на велосипеды. А недавно я увидел, как человек на бромптоне (примеч. Brompton — марка складного велосипеда) 200 километров проехал от Москвы до Рузы и обратно. И захотелось куда-нибудь… Попутешествовать. А на юг Москвы мы ещё не ездили. Мы вообще везде, где останавливались делали фото. А тут в парк приехали (примеч. ландшафтный заказник «Тропарёвский») — купили кофе в палатке, и нашли живописное местечко, где можно присесть и передохнуть. Сергей Фокин

С наступлением хорошей погоды я решил заехать и присмотреть место — к открытию сезона шашлыков. Проехав по Крылатской улице, повернул к детскому развлекательному парку «Сказка». Остановился на парковке под живописным мостом и решил прогуляться вдоль Москвы-реки. Подошел к берегу и захотелось сделать снимок с видом на мост. Варвара Сергеевна

Я люблю фотографировать детей, животных и природу. В основном в свободное время, когда под рукой фотоаппарат. Но часто снимаю и с мобильного телефона — порой получаются очень даже интересные фотографии. Снимок сделан по дороге на работу — захотелось запечатлеть Большой Очаковский пруд и очарование раннего весеннего утра. Татьяна Муратова

Меня зовут Татьяна, а на фото — дочь Сонечка. Живем в Крылатском. Это первая, так сказать, осознанная зима дочери: она впервые поняла все прелести зимы, которых не так уж мало! Вышли на прогулку, а снег мягкий-мягкий… Соня попросила слепить снеговика. Но для полноценного снеговика снега маловато было, поэтому мы решили слепить нашего кота Марсика. Конечно, дочка еще очень маленькая, чтобы вылепить самостоятельно что-то крупнее снежка, но она очень мне помогала с доставкой снега: собирала его на ледянку и привозила мне, а также помогала лепить лапы и хвост. Результат понравился очень и нам, и гуляющим с хозяевами собакам — почему-то они все бежали к нашему коту (видимо, думали, что он настоящий). Людмила Павлова

Снимки сделаны в нашем «Парке 50-летия октября». Следы на снегу разгадывали вместе с мужем.

Я сообразила, что их оставила птица, а муж догадался, что птица взлетала. Татьяна Князева

Эта «статуя» на Осеннем бульваре в Крылатском привлекла внимание тем, что ее не должно здесь быть! А вообще — заинтересовало очень необычное исполнение (лепка). Эта фигурка сильно подняла настроение! Елена Сахарова

Это фото сделано в ландшафтном заказнике Крылатские холмы. Красота Крылатских холмов всегда радовала и восхищала. Оазис в столице Москвы, моя маленькая родина, я выросла здесь вместе с братом.

Невозможно было пройти мимо зимнего пейзажа и оврагов нашего любимого парка. Завораживают и пленяют! Мои фотографии — доказательство этому! Марина Волкова

Фотографии сделаны случайно — во время прогулки с ребёнком по парку.