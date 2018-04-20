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В Оренбурге в День донора кровь сдали студенты из Индии и Португалии
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В Оренбурге в День донора кровь сдали студенты из Индии и Португалии 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
20 апреля Оренбуржье присоединилось к Национальному дню донора крови. Впервые в его рамках в Оренбурге прошла акция-эстафета «Спасению жизни говорим мы „Да!“. Ее девиз — „Доноры всех стран, присоединяйтесь!“.
На Оренбургской областной клинической станции переливания крови к акции одними из первых присоединились студенты ОрГМУ, ОГУ, в том числе и студенты из других стран, сообщает пресс-служба областного минздрава.
»Мы говорим на языке добра и призываем протянуть руку помощи во имя спасения жизни. Одними из первых кровь сдали студенты из Индии, Малайзии, Гвинеи, Португалии и других стран», — сказал ТАСС главный врач Оренбургской областной клинической станции переливания крови Ринат Гильмутдинов.
В пятницу более 150 литров крови сдали 350 жителей и гостей Оренбуржья.
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