В Оренбурге в День донора кровь сдали студенты из Индии и Португалии

20 апреля Оренбуржье присоединилось к Национальному дню донора крови. Впервые в его рамках в Оренбурге прошла акция-эстафета «Спасению жизни говорим мы „Да!“. Ее девиз — „Доноры всех стран, присоединяйтесь!“. На Оренбургской областной клинической станции переливания крови к акции одними из первых присоединились студенты ОрГМУ, ОГУ, в том числе и студенты из других стран, сообщает пресс-служба областного минздрава Гвинеи, »Мы говорим на языке добра и призываем протянуть руку помощи во имя спасения жизни. Одними из первых кровь сдали студенты из Индии, Малайзии Португалии и других стран», — сказал ТАСС главный врач Оренбургской областной клинической станции переливания крови Ринат Гильмутдинов. В пятницу более 150 литров крови сдали 350 жителей и гостей Оренбуржья.