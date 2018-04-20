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Собчак раскритиковали за неприлично дорогое кольцо
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Собчак раскритиковали за неприлично дорогое кольцо 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ксения Собчак опубликовала в соцсетях фото из Лондона: в ее очках отражается бриллиантовое кольцо, вызвавшее возмущение у подписчиков.
Журналист и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором показала подписчикам дорогое ювелирное украшение. Кольцо на безымянном пальце отражается в ее очках.
«В Лондоне так тепло! Весна!», — гласит подпись к фотографии.
Телеведущий Андрей Малахов предположил, что Ксения находится в ювелирном отделе Harrods, однако многим комментаторам не понравилось показное хвастовство Собчак. Кольцо, похожее на украшение ювелирного дома Boghossian Jewelry, создано по принципу Kissing Diamonds: ювелиры фиксируют два драгоценных камня (желтый и белый бриллианты) друг над другом, чтобы создать объем. Цена только одного желтого бриллианта размером 2,4 карат превышает 2 млн рублей.
«Радуйся, что родилась у обеспеченных родителей, иначе пришлось драться за свое безбедное существование! Муж твой тебе в подметки не годится, ты учишь его, а не наоборот», — написала sob4aksenia.
«Ксюша, видимо вам и правда заплатили 2 миллиона за весь этот театр… Сыграли вы отлично, теперь пожинаете плоды, но я ведь не знаю, как бы я поступила оказавшись на вашем месте», — считает juliajn8
«А в Сибири не пробовали отдыхать?», — спросил vladimirkonokov.
«Президент страны, возможно, не должен раздражать бедное население страны своими фотоотчетами. Тем более, в предвыборной программе была заявлена борьба с бедностью. Нет, я не обвиняю в достатке. Заработали. Но я против показушности Вашей жизни. Прислушаетесь — увеличите электорат в разы. У нас народ богатых не любит», — заявила lana.svetlograd.
Ранее журналисты телеканала «Россия 24» пристыдили телеведущую Ксению Собчак за черную икру, которая появляется в кадрах в ее Instagram.
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