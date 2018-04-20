На благоустройство ямальских дворов потратят сто восемьдесят миллионов рублей

Сегодня, 20 апреля, участники заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в ЯНАО », прошедшей в режиме видеоконференцсвязи, обсудили ход реализации мероприятий по ремонту и благоустройству дворовых территорий. Вопросы касались подготовки нормативно-правовых актов, отбора проектов.

Заместитель директора департамента — начальник управления реформирования жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Елена Мальчевская пояснила журналистам, что в этом году в приоритетном проекте участвует часть муниципалитетов, отвечающая условию — численность населения свыше тысячи человек. Городские округа, городские и сельские поселения с указанной численностью — получатели субсидий. В целом на реализацию проекта на Ямале выделено два миллиарда рублей, из которых 180 миллионов — на благоустройство дворовых территорий, по плану ремонту подлежат 320 дворовых территорий и 60 объектов общественных территорий. Но, кроме того, в сёлах в этом году будут проводиться мероприятия по очистке территорий и разработке дизайн-проектов, которые будут реализовывать в 2019 году.

По словам Елены Мальчевской, все процедурные моменты были завершены ещё в 2017 году. В отличие от других регионов, на Ямале все муниципальные пятилетние программы утвердили ещё до 20 декабря 2017 года. Но в связи с тем, что в конце года Минстрой принял решение о проведении дополнительного рейтингового голосования, Ямал ему последовал. На голосование были выставлены 54 объекта, 45 из них получили наибольшее количество баллов и будут реализованы в 2018 году. Из 45 по 32 объектам уже подготовлена конкурсная документация, проходят торги.