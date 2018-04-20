«Березники и Соликамск остаются в зоне экологического неблагополучия»

«За последние несколько лет ситуация в сфере промышленной экологии в крае глобально не изменилась. Конечно, на некоторых предприятиях что-то меняется, где-то модернизируются очистные сооружения, как на „Сибур-Химпроме“ например. Где-то модернизируются производства, что влечет за собой уменьшение выбросов. Какие-то предприятия закрываются. Самый яркий пример — это Чусовой , где закрылся Чусовской металлургический завод , довольно вредное производство.

Главная причина такой стабильности кроется в следующем. Чтобы изменить уровень любых вредных выбросов, нужны существенные инвестиции. И не только в очистку. Нужно инвестировать в наилучшие доступные технологии. Все это требует больших затрат, в современных условиях предприятия их не тянут.

Например, был проект по переносу производства » Пермских моторов » на площадку у Восточного обхода. Отличный проект, который бы оказал реальный положительный эффект на экологию города, прежде всего — близлежащей жилой застройки Свердловского района. Но проект пока заморожен. Государство поменяло свои планы и не будет субсидировать его в ближайшее время.

Такие экономические возможности есть у очень малого количества предприятий, кардинально в городе и крае это не изменит ситуацию. Единственно, что может повлиять, но как негативный фактор, это закрытие предприятий. Сейчас много говорится о банкротстве «Мотовилихинских заводов» . Их судьба сейчас неясна.

Если говорить о предприятиях, которые на мой взгляд, нуждаются в радикальной модернизации с точки зрения улучшения их экологического состояния и числа вредных выбросов, я считаю, что первыми должны этот путь пройти те, чьи площадки находятся рядом с жилой застройкой. В Перми три таких главных промузла. Это Осенцовский, который включает в себя «Сибур-Химпром», «Минудобрения» и другие предприятия. Он расположен так, что город по отношению к нему находится с подветренной стороны, все «выхлопы» идут на жилые кварталы. Он изначально был построен и спроектирован неправильно.

Вторая промзона — «ОДК-Пермские моторы» и «Протон-ПМ», которые находятся в окружении жилья. Третья — «Мотовилихинские заводы».

В области это, например — «Губахинский коксохим». Предприятие находится в низине. Огромный объем выбросов, смотреть страшно, когда проезжаешь. Из-за него даже целый городской район переселили.

Березники и Cоликамск тоже остаются в зоне экологического неблагополучия. В первую очередь, конечно, это связано с провалами из-за подтоплений рудников «Уралкалия» . Однако в Березниках серьезный пул предприятий: кроме «Уралкалия», это и «Азот» и «Ависма», «Сода-Хлорат».

Все предприятия строились в советское время, технологии производств нужно обновлять. Это можно сказать почти о каждом крупном заводе. Какие-то серьезно модернизируются, как «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», или «Ависма». Какие-то меньше вкладываются в эту работу. Вот Пермский ЦБК, кажется, до сих пор пользуется технологиями XIX века.