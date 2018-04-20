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Решение по иску Шария к Фейгину вступило в силу
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Решение по иску Шария к Фейгину вступило в силу 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: РАПСИ
Мосгорсуд признал законным решение об удовлетворении иска журналиста Анатолия Шария к адвокату Марку Фейгину о защите чести и достоинства, решение вступило в силу.
«Решение суда вступило в силу. Суд немного изменил формулировку, обязав Фейгина опровергнуть информацию, что Шарий проходит по делу о педофилии», — написала адвокат Шария Сталина Гуревич в своем Twitter.
В ходе заседания суда представитель Фейгина пытался доказать, что высказывания его клиента о Шарие в эфире были мнением, а не утверждением, сообщает Шарий.net. По его словам, тезисы о присутствии Фейгина в радиоэфире не были подкреплены убедительными доказательствами.
Совет палаты адвокатов Москвы 24 апреля примет решение о назначении наказания для Фейгина, сообщает РАПСИ. Поведение юриста признано неэтичным из-за использования в соцсетях нецензурной лексики в адрес своих коллег и их клиентов.
В октябре 2017 года украинский блогер Анатолий Шарий выиграл суд о клевете у российского адвоката Марка Фейгина. Ранее Фейгин обвинил журналиста в преступлении сексуального характера, но на суде так и не предъявил никаких доказательств. После своей победы Шарий пообещал газете ВЗГЛЯД отнять у Фейгина лицензию и «загнать его в подвал».
Поводом для судебного разбирательства стала программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва», в эфире которой Фейгин заявил, что Шарий является главным фигурантом дела о педофилии. Журналист в ответ обвинил адвоката в распространении недостоверной информации, порочащей честь и достоинство.
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