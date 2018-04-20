Во взаимодействии религии и власти — решение социальных проблем

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . 20 апреля в Санкт-Петербурге обсудили тему партнерства для решения социальных проблем. За круглым столом собрались представители основных конфессий и всех форм организации социальной помощи: государственные чиновники и волонтеры, руководители небольших, но успешных НКО и представители крупных СМИ.

В ходе разговора обсуждались вопросы взаимодействия представителей конфессий и государственных служащих в деле социальной помощи подопечным хосписов и домов престарелых, как религиозные организации могут стать тем мостиком, который поможет властям верно понять, какая именно помощь необходима тем, кто смертельно болен, и их родным.

"Перед лицом беды мы все одинаковы", — отметил в начале встречи глава комиссии по благотворительности Александр Ткаченко

Его поддержали муфтий Равиль Панчеев и председатель правления Еврейской общины Марк Груберг. Диалог начинался с рассказа о многовековых традициях социального служения, присущих каждой конфессии, продолжился обсуждением реальных проектов и завершился идеей общего волонтерского мероприятия для прихожан всех конфессий.

"В России еще много нерешенных социальных проблем, поэтому участие в их решении — одна из основных обязанностей каждого мусульманина", — отметил муфтий Равиль Панчеев.

Он также рассказал, что основными и давними направлениями работы мусульманских общин России является помощь старикам и инвалидам, реабилитация алкоголиков, поддержка одиноких матерей, предотвращение межнациональных конфликтов.

"Мотивом для совершения добрых поступков должно быть не уважение со стороны других людей, не стремление сделать кого-то моральным должником, а исходящее от сердца намерение совершить что-то во славу господа", — подчеркнул муфтий. И добавил, что добро должно быть тихим: превращать благотворительность в бахвальство — дискредитировать его.

Впрочем, чрезмерное количество пиара на беде отмечал каждый из выступавших.

"Излишний пиар вокруг благотворительной деятельности растворяет и нивелирует саму идею благих начинаний", — отметила представитель общественной палаты Санкт-Петербурга Александра Баландина.

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"Делитесь опытом, конкретными историями, не замыкайтесь в своих епархиях", — подчеркнула она.

Ее коллега Ирина Кедровская рассказала о проекте агентства «Социальный навигатор» и пригласила всех к совместной просветительской работе по социальной теме. «Наш проект „Социальный навигатор“ как раз об этом. „Социальный навигатор“ учит не бояться быть добрым», — заключила она.

Отдельной темой стало взаимодействие государства и общества. Многие участники встречи сошлись во мнении, что крупные задачи можно и нужно решать сообща, вне зависимости от вероисповедания, не перекладывая все на государство, а вступая с ним в партнерство.

"Мы граждане этого государства вне зависимости от веры, — отметила директор религиозной организации — католического благотворительного центра «Каритас»" Наталья Певцова. — И работа по обеспечению помощи нуждающимся — наш гражданский долг".

С ней не согласился председатель правления Еврейской общины Марк Груберг. По его мнению, есть четкое разделение обязанностей в социальной сфере между государством и обществом. Первое должно гибко и эффективно регламентировать стандарты медицинской помощи, сертификации лекарственных препаратов. Второе — решать все проблемы ближних, «на которые Бог дал вам денег».

"Благотворительность у евреев началась уже тогда, когда Бог, создав Адама и Еву, дал им одежду, — пошутил Марк Груберг. — У нас отношение такое: Бог тебе это дал не потому, что ты великий, а потому, что этим можно поделиться".

Дискуссию о границах ответственности продолжил Владимир Иванов , представитель администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Государство дает основу, возможность реализации. Но инициатива помощи, поиск оптимальных форматов ее осуществления должны идти снизу — от конфессий, от НКО, от людей", — сказал он.

Особое внимание на государственную поддержку благотворительности и социальных программ конфессий обратил Александр Ткаченко: «Не забывайте, что теперь оказывается мощнейшая поддержка в виде Фонда президентских грантов. 8 миллиардов в год выделяется в том числе конфессиям. Государство считает активных граждан важнейший ресурсом».

В завершение участники предложили провести первый межконфессиональный флешмоб: католики, православные, мусульмане, буддисты, иудеи выйдут на общий субботник по благоустройству города. Владимир Иванов как представитель администрации города пообещал внести инициативу в протокол.