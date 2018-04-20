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Великобритания хочет оставить географическую маркировку продуктов по схеме ЕС после Brexit
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Великобритания хочет оставить географическую маркировку продуктов по схеме ЕС после Brexit 

ТАСС 28 минут назад
ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании рассчитывает сохранить действующую систему маркировки продуктов по географическому положению после выхода из Евросоюза, но пока что не может урегулировать этот вопрос с Брюсселем, так как не хочет брать на себя ответные обязательства по защите продуктов из ЕС. Об этом сообщила газета The Independent.
"Мы надеемся, что все действующие географические маркировки королевства останутся под системой защиты ЕС после того, как мы его покинем, — приводит издание слова представителя правительства Великобритании. — После выхода мы намерены наладить новые торговые связи по всему миру и найти новых покупателей для британских фермеров и производителей еды и напитков, сохранив наши высокие стандарты заботы о животных и безопасности продуктов". Однако, по словам чиновников из министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития, для сохранения нынешней схемы Еврокомиссия настаивает на введении Великобританией аналогичных правил защиты европейских наименований.
Как отмечает The Independent, королевство не хочет целиком оставаться в системе, поскольку это может осложнить торговлю с Соединенными Штатами, а правительство Терезы Мэй надеется установить между странами режим беспошлинной торговли после Brexit. Маркировка продуктов уже давно служит камнем преткновения между Европой и такими странами, как США и Канада. Последние не признают установленной схемы ЕС, потому что считают, что таким образом европейцы вытесняют с рынка их собственных производителей тех же продуктов.
По словам представителя правительства королевства, по данному вопросу уже идут переговоры между Великобританией и Евросоюзом. Однако, если разногласия не будут улажены до крайнего срока Brexit, другие страны могут получить право на изготовление, например, знаменитых корнуэльских пирожков и британского сыра Stilton, которые сейчас защищены географической маркировкой.
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