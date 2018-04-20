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ВАК отказалась лишать научной степени бывшего вице-премьера Чечни, скопировавшего статьи из «Википедии»
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ВАК отказалась лишать научной степени бывшего вице-премьера Чечни, скопировавшего статьи из «Википедии» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказала в удовлетворении заявлении экспертов сетевого сообщества
"Диссернет", которые обвинили бывшего вице-премьера Чечни, а ныне ректора Грозненского государственного нефтяного технического университета Хасана Таймасханова в плагиате при написании диссертации с обширными заимствованиями из «Википедии».
По итогам заседания ВАК отказалась лишать Таймасханова ученой степени, несмотря на то, что члены комиссии признали, что текст диссертации экс-чиновника совпадает с материалами онлайн-энциклопедии. Об этом телеканалу
"Дождь"
рассказал один из экспертов «Диссернета» Андрей Заякин.
По его словам, председатель ВАК Владимир Филиппов назвал «Википедию» приемлемым источником информации для написания диссертации, а большинство членов ВАК его поддержали. «Таймасханов не очень хорошо говорит по-русски, поэтому было сложно понять, что он сказал в свою защиту», — отметил при этом Заякин.
В ВАК на запрос телеканала об итогах рассмотрения диссертации Таймасханова отказались предоставлять какие-либо комментарии. В приемной ректора Грозненского государственного нефтяного технического университета, в свою очередь, также не стали общаться с журналистами, объяснив это тем, что Таймасханов находится в официальном отпуске.
Основатель «Диссернета» Сергей Пархоменко накануне опубликовал в соцсети
Facebook
пост о научной работе Таймасханова, в котором, в частности, отметил, чот собиравшийся ранее в Орловском государственном Аграрном университете им. Парахина диссовет не только не нашел в факте заимствования из «Википедии» ничего предосудительного, «но и одобрил такую научную практику как передовую и прогрессивную».
В итоге 15 членов диссовета единогласно проголосовали за то, что «доводы авторов коллективного заявления о наличии некорректного заимствования в диссертации Таймасханова Х. Э. на соискание ученой степени доктора экономических наук не нашли своего подтверждения».
"Ну вот не нашли и не нашли. Посмотрите хоть вы на эту величественную картину. Восхититесь и позавидуйте. Ну и возьмите на вооружение этот важный принцип: будете писать что-нибудь научное — тащите из Википедии, и будет вам докторская степень, а за ней и профессорское звание", — отметил Пархоменко и опубликовал скриншоты, на которых показаны примеры плагиата в работе Таймасханова.
63-летний Таймасханов в 2000 году занял должность заместителя министра Чечни по экономике и финансам. С 2005 по 2007 год он был вице-премьером республиканского правительства, а также исполнял обязанности министра сельского хозяйства. В 2008 году он покинул кабинет министров и возглавил местный университет.
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