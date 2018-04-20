Беларусь: В диалоге с Европарламентом нет места нравоучениям

В конструктивном диалоге с Европейским парламентом , высказал свою точку зрения белорусский МИД , не должно быть «места нравоучениям». Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Мирончик , комментируя вчерашнюю резолюцию Европарламента по Беларуси . Его страна, подчеркнул дипломат, «всегда готова к взаимодействию с ЕП в конструктивном ключе, что отнюдь не исключает критику».

Однако Европарламент в очередной раз пытается говорить тем языком, который он безуспешно использовал в адрес РБ до этого более 20 лет. По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, которого цитирует «СБ», «язык данной декларации является языком того, кто хочет лишь декларировать, не заботясь о том, будут ли его слова услышаны и поняты».

Такой язык уже стал анахронизмом, полагает МИД РБ. Он не оправдал себя. Тем более, что Беларусь и ЕС приходят к новым реалиям во взаимоотношениях, новым эффективным и демократичным форматам общения. Благодаря им каждая сторона теперь может продвигать собственные интересы, принципы и ценности, уважая при этом интересы и принципы партнера. «И такое общение приносит плоды, причем обеим сторонам», — сказал Мирончик.

Он с сожалением констатировал, что резолюция ЕП полностью игнорирует факт плодотворного сотрудничества Беларуси и ЕС, тем самым «пытаясь обесценить усилия дипломатии самого Евросоюза». При этом дипломат выразил уверенность белорусской стороны в том, что рано или поздно Европарламент займет позицию, которая будет «в большей степени соответствовать его реноме авторитетного демократического института, а также целям и задачам Евросоюза в целом».