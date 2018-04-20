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Турецкий премьер назвал Грецию пристанищем для врагов Турции
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Турецкий премьер назвал Грецию пристанищем для врагов Турции 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым назвал Грецию пристанищем для врагов своей страны в ответ на решение Афин об освобождении беглого турецкого военного, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.
Накануне суд Греции принял решение освободить Сулеймана Озкайнакчы — одного из восьмерых турецких военных, покинувших Турцию на вертолете после попытки госпереворота в стране в 2016 году. По сообщению греческих СМИ, в ближайшие дни будут освобождены и остальные бежавшие в страну турецкие военные.
"Это решение нашего соседа, Греции, неприемлемо и причиняет нам боль. Она стала пристанищем для врагов Турции, что негативно влияет на наши отношения. Мы по-прежнему призываем выдать путчистов Турции", — сказал Йылдырым журналистам.
Возмущение в связи с решением Греции об освобождении Озкайнакчы также выразил МИД Турции. «Греция неоднократно отказывалась выдать Турции путчистов, выступивших против нашей демократии… Греция еще раз продемонстрировала, что защищает их», — говорится в заявлении.
В последние дни Афины и Анкара обмениваются крайне жесткими заявлениями. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что премьер Греции Алексис Ципрас не сдержал обещания выдать ему восьмерых военнослужащих, а пресс-служба премьер-министра Греции заявила, что Турция должна понять разницу между демократически избранным премьер-министром и султаном. Министр обороны Греции Панос Камменос в беседе с парламентскими корреспондентами сказал, что Эрдоган «окончательно сошел с ума», а в Турции нет суда и правосудия. Эти заявления вызвали протесты оппозиции в Греции, которая считает, что подобные заявления не должны применяться во внешней политике.
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