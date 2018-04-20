Турецкий премьер назвал Грецию пристанищем для врагов Турции

Накануне суд Греции принял решение освободить Сулеймана Озкайнакчы — одного из восьмерых турецких военных, покинувших Турцию на вертолете после попытки госпереворота в стране в 2016 году. По сообщению греческих СМИ, в ближайшие дни будут освобождены и остальные бежавшие в страну турецкие военные.

"Это решение нашего соседа, Греции, неприемлемо и причиняет нам боль. Она стала пристанищем для врагов Турции, что негативно влияет на наши отношения. Мы по-прежнему призываем выдать путчистов Турции", — сказал Йылдырым журналистам.

Возмущение в связи с решением Греции об освобождении Озкайнакчы также выразил МИД Турции . «Греция неоднократно отказывалась выдать Турции путчистов, выступивших против нашей демократии… Греция еще раз продемонстрировала, что защищает их», — говорится в заявлении.