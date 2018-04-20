ВСМПО-АВИСМА представила новейшие технологии на конференции «Ti-2018 в СНГ» 

В частности, делегаты из Верхней Салды приняли участие в обсуждении итогов прошедшего года для мирового рынка титана, а также прогнозов на будущее. Традиционной темой форума стала титановая промышленность СНГ. Из технических вопросов обсуждались способы выплавки слитков орто-сплавов, исследования влияния примесей на температуру полиморфного превращения, а также свойства высокопрочных титановых сплавов в термоупрочненном состоянии.
Всего в конференции, которая проходила в Национальной академии наук Белоруссии, участвовали 237 человек, включая пятнадцать делегатов ВСМПО-АВИСМА. Были представлены Россия, Китай, США, Германия, Япония, Польша, Италия, Ирландия, Литва, Люксембург и другие страны.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее ВСМПО-АВИСМА принимала участие в форуме двигателестроителей в Москве. Делегаты встретились с крупнейшими заказчиками титановых изделий.