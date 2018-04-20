В Москве обсудили проблемы взаимодействия волонтеров и НКО

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . В Москве на конференции «Сетевой апрель» представители платформ для интеллектуальных волонтеров обсудили проблемы взаимодействия интеллектуальных волонтеров и НКО.

В частности, эксперты отметили, что неправильно выстроенная коммуникация между добровольцами и некоммерческими организациями может стать главным барьером в их сотрудничестве.

"Часто добровольцы и фонды находятся в разных городах и у них нет возможности сесть и поговорить, понять друг друга и наладить коммуникацию", — отметила управляющий директор фонда «Друзья», представитель платформы ProCharity Оксана Разумова

По ее словам, главная задача платформ — сделать так, чтобы общение сторон было приятным, полезным и информативным с самого начала. В частности, и фонды, и волонтеры должны предоставлять максимально подробную информацию о себе, так как чем больше они будут знать друг о друге, тем больше между ними будет доверия.

Эксперты также отметили, что зачастую НКО могут не совсем корректно ставить задачи волонтерам.

"Задача должна быть четко сформулированной, интересной и хорошо изложенной. Мы должны научить их это делать", — подчеркнула Оксана Разумова.

По ее словам, платформы должны стать посредниками в общении волонтеров и НКО. Например, они могут предоставлять проектам кураторов, которые будут помогать выстраивать грамотную коммуникацию.