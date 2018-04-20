10 невероятных фактов о технологии распознавания лиц

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика». Технология распознавания лиц — один из самых противоречивых инструментов. Он был разработал еще в 1960-е годы, однако на массовый рынок он вышел только недавно. В теории эта технология позволит обходиться без системы пропускных карт, данных об отпечатках пальцев и многих других привычных нам вещей. Однако эта технология также потенциально исключает приватность из нашей жизни. Эта технология может получить широкое применение в таких областях, как медицина, банковское дело, в работе полиции, однако она также вызывает множество вопросов о безопасности. Ниже мы расскажем об удивительных фактах, которые касаются технологии распознавания лиц.10. Расовый вопрос

Сейчас в мире вопрос расового равенства стал одним из самых актуальных. Так, в США отмечается тот факт, что представители чернокожего населения чаще попадают под арест полиции, чем белое население. Кроме того, отмечается, что технология распознавания лиц часто не справляется с точным определением лиц представителей данной расы. Все это вызывает множество вопросов и вызывает обеспокоенность общественности. Так, согласно исследованию, которые было проведено в 2012 году во Флориде, технология распознавания лиц на 5-10% хуже распознает лица афроамериканцев, чем представителей кавказских национальностей. При этом, все чаще слышатся голоса, обвиняющие полицию, компании и правительства в расовой дискриминации. 9. Уязвимость

Согласно Apple , новый метод биометрической идентификации в iPhone X невозможно обмануть. Однако через десять дней после выхода телефона вьетнамская компания Bkav, работающая в области безопасности, объявила о том, что смогла обмануть технологию распознавания лиц Apple с помощью трехмерной маски. Стоимость маски обошлась в $150. Никто не смог повторить этот эксперимент. При этом Apple заявляет, что это невозможно. 8. Инвестиции Apple

13 декабря компания Apple объявила о том, что инвестирует $390 млн в фирму, которая будет заниматься разработкой технологии распознавания лиц для iPhone X. Лазеры, которые разрабатывает компания Finisar, необходимы для идентификации лиц, портретного режима, селфи и многого другого. Apple объявила о покупке этих лазеров в 10 раз больше, чем Finisar произвела за последние три месяца. Инвестиции Apple привели к масштабному волнению среди всех представителей мира IT. Акции Finisar выросли более чем на 30%, а конкурирующая фирма Lumentum Holdings отметила снижение акций на 10% во время торговли до открытия биржевой сессии. 7. Определение сексуальной ориентации по лицу

В сентябре 2017 года ученые Стэнфордского университета объявили о том, что они разработали программу, позволяющую определять сексуальную ориентацию по структуре лица. Эта программа позволила определить гомосексуальность мужчин в 81% случаев. В случае с женщинами с нетрадиционной ориентацией успех программы был в 83% случаев. Ученые отмечают, что структура лица гомосексуальных мужчин нетипична — у них более узкие подбородок, более длинный нос, а у женщин наоборот — более массивные подбородки. Ученые связывают это с тем, что гомосексуальность может быть связана с особенностями гормональной системы, в частности, с гормоном тестостероном, который также принимает участие в формировании черт лица. 6. Будущее медицины

Ученые из австралийского Macquarie University использовали технологию распознавания лиц для определения физиологического здоровья человека. Ученые отмечают, что кровяное давление, индекс массы дела, уровень жира и другие параметры можно считать по лицу человека.5. Стремление Китая к доминированию в области технологий

Китай стремится доминировать в области развития технологий и, в частности, в сфере развития технологии распознавания лиц. Эта страна строит крупнейшую в мире сеть камер наблюдения. В настоящий момент работают уже 140 млн камер по всей стране. В течение следующих трех лет страна планирует ввести в эксплуатацию еще 400 млн камер. Многие из этих камер будут обладать функциями распознавания лиц. В Китае технологии находятся на таком уровне развития, что с помощью технологии распознавания лиц вы можете заплатить за кофе, посетить аттракционы или даже снять деньги из банкомата. В декабре 2017 года Шанхай объявил о введении «умной» системы билетов в метро. Эта система основана на технологии распознавания голоса и лиц, что теоретически поможет разгрузить одну из самых загруженных систем метрополитена в мире. 4. Золотая лихорадка в технологиях

В ноябре 2017 года Департамент национальной безопасности США провел конференцию, на которой присутствовали частные компании, которые должны были внедрить технологии распознавания лиц на американской границе. Их цель заключается в том, чтобы определять лица людей, которые едут со скоростью 40 км в час. Они стремятся к введению этой технологии настолько, что готовы принять ее даже при погрешности в 70%. В январе этого года Дональд Трамп подписал распоряжение, требующее введение биометрической системы на границе страны. Все это позволяет экспертам говорить о настоящей золотой лихорадке, которая имеет место в сфере технологии распознавания лиц. 3. Куриное лицо

Китайская компания ZhongAn Online объявила о введении технологии распознавания лиц на фермах. Проект ∎GoGo Chicken∎ направлен на создание базы данных из 23 млн птиц в течении следующих трех лет. Эта система позволит в реальном времени отслеживать состояние птиц. Эта технология позволит городским потребителям следить за тем, чтобы они получали действительно органическую пищу, подчеркивают создатели проекта. ZhongAn — не единственная компания, которая использует технологии распознавания лиц для животных. Не так давно компания Google продемонстрировала технологию, которая позволяет узнавать домашних питомцев. Она работает как на собаках, так и на кошках. 2. Лица на Facebook

В 2015 году против Facebook выдвинули обвинения в том, что компания собирает биометрические данные без разрешения. Многие компании вроде Facebook сталкиваются с этой проблемой. Дело в том, что в настоящий момент в США нет законодательства, которое запрещало бы продажу биометрических данных. В настоящий момент Facebook не просто использует технологию распознавания лиц для определения лица человека на размытых фотографиях. Недавно Facebook подал заявку на патент технологии, которая позволяет брендам использовать выражение лица в социальных сетях для продвижения. 1. Охота на лица

В марте 2016 года российская компания объявила о создании приложения, которое позволяет определить лицо незнакомца с вероятностью в 70%. Приложение называется FindFace, и его работа основана на сравнении лица с 200 млн лиц в российских социальных сетях. Создатели приложения говорят о том, что речь идет не об охоте на лица. Например, вы можете загрузить фото любимой звезды или бывшей девушки и найти тех, кто похож на это фото больше всего.