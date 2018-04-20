Московский планетарий с 1 мая открывает программу романтических свиданий в Парке неба

Московский планетарий с 1 мая начнет проводить романтические свидания в Парке неба. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.

«С 1 мая начинается программа романтических свиданий в Парке неба. Лучший экскурсовод проведет влюбленные пары по Парку неба, где собраны древние астрономические инструменты, а затем поможет провести наблюдения в телескоп Большой обсерватории. Неразлучные романтики смогут рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы», — говорится в сообщении.

Программа романтических свиданий в Парке неба проводится только для двоих после закрытия планетария, уточнили в пресс-службе.