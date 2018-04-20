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Московский планетарий с 1 мая открывает программу романтических свиданий в Парке неба
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Московский планетарий с 1 мая открывает программу романтических свиданий в Парке неба 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Московский планетарий с 1 мая начнет проводить романтические свидания в Парке неба. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.
«С 1 мая начинается программа романтических свиданий в Парке неба. Лучший экскурсовод проведет влюбленные пары по Парку неба, где собраны древние астрономические инструменты, а затем поможет провести наблюдения в телескоп Большой обсерватории. Неразлучные романтики смогут рассмотреть в телескоп кратеры и моря на Луне, двойные звезды, видимые планеты Солнечной системы», — говорится в сообщении.
Программа романтических свиданий в Парке неба проводится только для двоих после закрытия планетария, уточнили в пресс-службе.
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