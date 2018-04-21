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Число китайских туристов в Турции увеличилось
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Число китайских туристов в Турции увеличилось 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Шанхай, 21 апреля /Синьхуа/ — Около 250 тыс. китайских туристов посетили Турцию в 2017 г., что на 47 процентов больше, чем в 2016 г. Об этом стало известно из официальных данных Министерства культуры и туризма Турции.
За первые два месяца 2018 г. более 57 тыс. китайцев посетили Турцию, что в два раза превышает показатель в аналогичный период прошлого года.
Церемония начала китайско-турецкого года туризма прошла во вторник в Шанхае. Его целью является стимулирование туристических и культурных обменов между двумя странами. Во время этого года намечены более 60 мероприятий, включая музыкальные выступления, художественные выставки и выставки прикладного искусства, которые пройдут в нескольких китайских городах, сказал министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.
Ожидается, что год туризма будет содействовать увеличению числа китайцев, посещающих Турцию. По словам Куртулмуша, в этом году число китайских туристов в Турции может достичь 400 тыс. человек.
Китай и Турция сотрудничают в рамках инициативы «Пояс и путь» в таких сферах как экономическое развитие, транспорт, культурные обмены и туризм. К настоящему моменту около 1000 китайских компаний инвестировали в Турцию. -0-
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