Число китайских туристов в Турции увеличилось

Шанхай , 21 апреля / Синьхуа / — Около 250 тыс. китайских туристов посетили Турцию в 2017 г., что на 47 процентов больше, чем в 2016 г. Об этом стало известно из официальных данных Министерства культуры и туризма Турции.

За первые два месяца 2018 г. более 57 тыс. китайцев посетили Турцию, что в два раза превышает показатель в аналогичный период прошлого года.

Церемония начала китайско-турецкого года туризма прошла во вторник в Шанхае. Его целью является стимулирование туристических и культурных обменов между двумя странами. Во время этого года намечены более 60 мероприятий, включая музыкальные выступления, художественные выставки и выставки прикладного искусства, которые пройдут в нескольких китайских городах, сказал министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Ожидается, что год туризма будет содействовать увеличению числа китайцев, посещающих Турцию. По словам Куртулмуша, в этом году число китайских туристов в Турции может достичь 400 тыс. человек.