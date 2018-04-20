«Ловкий ход»: рост госпошлин за авто и загранпаспорта оценили эксперты

Рост государственных пошлин за оформление ряда документов, в частности, за регистрацию автомобилей и получение загранпаспорта, не будет слишком заметен и при этом позволит существенно пополнить госбюджет. Так считают эксперты, опрошенные ФБА «Экономика сегодня»

Госпошлина за регистрацию автомобилей вырастет почти в два раза. Ранее Кабмин одобрил законопроект об увеличении пошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1500 рублей. Кроме того, принято решение повысить госпошлину за получение национального водительского удостоверения — с 2 000 до 3 000 рублей.

Поддержку правительства получила также идея увеличить сборы за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации. За придется заплатить 5000 рублей вместо нынешних 3500.

В Кабмине полагают что рост госпошлин даст возможность отчасти компенсировать расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Для юридических лиц Заметной реакции эти повышения не вызовут, уверен автоэксперт Роман Гуляев : «Оформление автомобилей — не такая частая процедура, люди могут и не помнить, сколько они платили в предыдущий раз».

Но это будет ощутимо для юридических лиц, особенно тех, кому это приходится регулярно делать.

"В случае с ними ставки серьезно возрастут. Тем более что для физических лиц предусмотрены значительные скидки — в 30%, при оформлении через сайт госуслуг. Для юрлиц такие скидки не предусмотрены", — отметил Гуляев.

Казна будет пополняться

Автоэксперт Вячеслав Субботин считает, что повышение госпошлин — «довольно ловкий» ход со стороны чиновничьего аппарата.

"По сравнению с ценой на автомобиль любое такое увеличение несущественно. Но у нас сейчас 50 миллионов автомобилей, и они все время «проворачиваются» — происходит обмен документами, идет регистрация. Кроме того, ежегодно производится два миллиона новых автомобилей. Возмущаться никто не будет, а казна будет пополняться — тех, кто в течение года регистрирует, переоформляет автомобили, наберется, наверное, миллионов 10-15", — сказал Субботин.

Эксперт отрицательно относится к этой мере, считая, что данное повышение не оправдано. «Я понимаю, если бы затраты действительно росли, но все же упрощается — технологии становятся дешевле, единый сервер для электронного документооборота», — пояснил он.

Что касается водительских удостоверений, пошлина на оформление которых также вырастет, то ежегодно в России впервые права получает около 1,7 млн водителей, и, по приблизительным подсчётам, ещё порядка 4,8 млн водителей меняют права взамен утраченных и тех, чей срок кончился.

Относительно еще одного ожидаемого повышения — госпошлин на оформление загранпаспорта, поводов для беспокойств нет и негативного эффекта ждать не нужно, говорит доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

"С учетом того, что загранпаспорт выдается на 10 лет, серьезной проблемы повышение пошлины на его получение не создаст. Тем более что загранпаспорта в массе своей все-таки оформляют те, кто имеет определенный уровень достатка", — сказал эксперт, отметив, что из всех возможных повышений это — «самое безобидное».