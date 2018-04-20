«Дуралеюшка Зубов». Как 22-летний офицер покорил 60-летнюю императрицу

«Маленький Чернявый» — так в своих письмах Екатерина II шутливо называла своего юного друга Платона Зубова. Когда они познакомились, сыну небогатого дворянина было 22 года, а императрице 60 лет. Она только рассталась со своим фаворитом Александром Дмитриевым-Мамоновым, который имел неосторожность расстроить свою благодетельницу тем, что воспылал страстью к фрейлине Дарье Щербатовой. Эта история не могла долго держаться в секрете. В окружении императрицы сразу нашлись доброжелатели, которые донесли о любовной связи ее «друга сердца». В итоге Екатерина сама обручила графа с княжной, сделала молодым щедрый подарок на свадьбу и велела покинуть Петербург

Развеять женскую печаль Самодержице Всероссийской помог молодой офицер, который по воспоминаниям современников был хорош собой: гибок, строен, с прекрасными глазами. В 1789 году Зубов добился командования над конногвардейским отрядом, который должен был сопровождать императрицу в Царское село. Там-то он и смог обратить на себя внимание Екатерины. Вскоре после их знакомства Платон уже нес караул в царской опочивальне.

Кабинет-секретарь императрицы Александр Храповицкий оставил в своем дневнике запись, что камердинер императрицы «Захар подозревает караульного секунд-ротмистра П. А. Зубова» в скором фаворитстве. Вообще в своих записях он не стеснялся в эпитетах и порой называл нового поклонника царицы не иначе, как «Дуралеюшка».

Карьерный взлет «резвуши»

Впрочем, для этого давала все основания манера поведения нового поклонника, который любил откровенно дурачится, умиляя тем самым свою покровительницу. Так он мог провести полдня, забавляясь с мартышкой, или пускать бумажных змеев с царскосельских башен, пытаясь повторить опыт Франклина по извлечению электричества. А как-то из-за его прихоти было парализовано движение по дороге из Петербурга в Царское Село. Дело в том, что «резвуша» Зубов затеял охоту на зайцев и целый час сидел в засаде на дороге. Никто из проезжающих не смел его потревожить.

Все эти выходки заставляли Екатерину улыбаться, она щедро осыпала его подарками и высокими постами. Меньше чем через месяц она пожаловала его во флигель-адъютанты. Это позволило ему перебраться во дворец, где он занял покои, которые недавно еще обживал Дмитриев-Мамонов.

В одном из писем князю Потемкину, который считался «тайным мужем», императрица делилась впечатлениями о новом друге: «Это довольно милое дитя, имеющее искреннее желание делать добро и вести себя хорошо; он вовсе не глуп, имеет доброе сердце и, надеюсь, не избалуется. Он сегодня одним росчерком пера сочинил вам милое письмо, в котором обрисовался, каким его создала природа».

Карьера Платона, за которым ранее не замечали каких-то особый талантов и достоинств, неслась в гору. Осенью 1789-го он стал генерал-майором, через 4 месяца он удостоится ордена Св. Анны, еще через 5 месяцев получил прусские ордена Чёрного и Красного орлов и польские Белого орла и Св. Станислава, а в сентябре 1790-го уже носил орден Св. Александра Невского

Весной 1792-го года он уже носил титул Её Императорского Величества генерал-адъютанта.

Фигуру Зубова мастерски использовали враги Потемкина, чтобы ослабить его влияние на императрицу. И им это удалось: летом 1791 года между Екатериной и ее «супругом» произошел разрыв. Светлейший князь уехал в Молдавию , где вскоре и остановилось его сердце.

Постепенно многие дела стали переходить под внимание Платона Зубова. Так уже в 1794 году в его руках фактически находилось руководство внешней политикой. Но, 27-летний юноша «ума невеликого», по воспоминаниям историков, часто витал в облаках, предаваясь утопиям. Среди его смелых идей было как включения Берлина и Вены в состав России создания в Европе новых Австразий и Нейстрий, так и покорение Константинополь флотом. От его фантазий многие опытные государственные деятели хватались за голову. «Я — золотарь; я очищаю, что пакостит Зубов», — писал граф Безбородко, который многие годы стоял у руля дипломатического ведомства.

Несмотря на большие амбиции, Зубов сам не мог справляться с делами. Все его дела вершили три его секретаря: Альтести, Грибовский и Рибас.

Последняя любовь дряхлеющего фаворита

В 1796-м году золотым дням Платона пришел конец. В ноябре императрицу разбил удар, Спустя несколько часов агонии она скончалась. Зубов понимал, что его власти пришел конец. Уже у ложа умирающей императрицы он приветствовал ее сына, Павла I, упав к его ногам. На это тот ответил: «Друг матери моей будет всегда и моим другом».

Взойдя на престол, он подарил Зубову на день рождения дом на Морской улице. Несмотря на внешнюю благосклонность нового правителя, вскоре Зубову было велено выехать за границу, а имения его были отобраны в казну. Не удивительно, что годы спустя Платон вместе с братом и сестрой приняли участие в подготовке и осуществлении убийства императора.

На склоне лет Зубов перебрался в местечко Янишки Шавельского уезда (город на севере Литвы ). Там он приобрел исторический замок Раудан и стал знатным помещиком.

О нем ходили не самые приятные слухи. Соседи рассказывали о его болезненной жадности, патологической боязни смерти и неряшливости. По воспоминаниям современников, он казался дряхлым стариком, хотя ему было около 50 лет.

Любопытно, что буквально за год до смерти он воспылал страстью к 19-летней дочке одной небогатой литовской помещицы. Вначале, попытавшись купить благосклонность девушки, он столкнулся с вспышкой негодования со стороны родных юной особы. Однако вскоре они нашли общий язык: Зубов сделал официальное предложение и отписал невесте по брачной записи миллион рублей.