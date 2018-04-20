Ещё
Йылдырым посоветовал США заниматься своими делами, а не критикой выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Йылдырым посоветовал США заниматься своими делами, а не критикой выборов 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 20 апр — РИА Новости. Премьер Турции Бинали Йылдырым посоветовал США заниматься своими делами в ответ на критику Вашингтоном проведения досрочных выборов в Турции в условиях режима чрезвычайного положения.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления, Как заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения.
"У меня будет послание к США: пусть сначала разберутся со своими делами. В Америке до сих пор не закончились дискуссии по поводу собственных выборов. Если американцы хотят посмотреть сами — пусть приезжают в Турцию и посмотрят, прозрачные у нас выборы или нет", — заявил Йылдырым журналистам, комментируя высказывание Науэрт
Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.
РИА Новости: последние новости
Алюминий подорожал до максимума за 6,5 года из-за санкций против "Русала" Топилин рассказал, сколько граждан США официально трудятся в России Минтранс может изменить проект, запрещающий возить в метро детей в колясках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание315
«Весь салон залит кровью»123
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40028
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть46
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей101
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение