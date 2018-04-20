Йылдырым посоветовал США заниматься своими делами, а не критикой выборов

В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления, Как заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения.

"У меня будет послание к США: пусть сначала разберутся со своими делами. В Америке до сих пор не закончились дискуссии по поводу собственных выборов. Если американцы хотят посмотреть сами — пусть приезжают в Турцию и посмотрят, прозрачные у нас выборы или нет", — заявил Йылдырым журналистам, комментируя высказывание Науэрт