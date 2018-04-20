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Самарская сетевая компания надежно обеспечила своих потребителей электроэнергией
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Самарская сетевая компания надежно обеспечила своих потребителей электроэнергией 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Зима — строгий ревизор. Именно поэтому готовиться к ней энергетики начинают заблаговременно. В АО «Самарская сетевая компания» подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017–2018 гг. начали с конца апреля 2017-го.
На первом месте — ремонтная кампания. Распределительные электросети АО «ССК» охватывают все муниципальные районы, а также Самару, Тольятти, Сызрань. Это более 115 тысяч условных единиц оборудования — линий электропередачи, трансформаторных подстанций и других устройств. В программе 2017 года — капитальный ремонт комплектных трансформаторных подстанций, замена коммутационных устройств, ремонт воздушных и кабельных линий.
В частности, были отремонтированы закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 6 кВ на подстанции 110 кВ «Долотная-2» (Самара, Куйбышевский район) и ЗРУ 110 кВ на главной понижающей подстанции (ГПП 110 кВ 3000000) в Тольятти. Это существенно повысило надежность электроснабжения Куйбышевского района Самары и Автозаводского района Тольятти.
Самарская сетевая компания ежегодно направляет значительные средства на ремонт и замену высоковольтного оборудования подстанций. Благодаря надежной работе оборудования ОЗП 2017–2018 гг. прошел без серьезных неполадок и нарушений электроснабжения потребителей", — рассказал начальник службы эксплуатации и ремонта подстанций АО «ССК» Евгений Голубев.
Тщательно готовили технику и персонал диспетчерских служб и оперативно-выездных бригад. Погодные условия минувшей зимы — это и интенсивные снегопады, и морозы, и порывистый ветер. Перепады температур и снег с дождем вызывали обледенение электросетей. Однако благодаря опыту сотрудников Самарской сетевой компании и хорошей оснащенности бригад среднее время ликвидации технологических нарушений не превышало двух часов.
"Например, в 21.30 8 декабря 2017 года в Сызрани была повреждена кабельная линия 6 кВ от ТП-113 до ТП-65. Более 3,6 тыс. человек остались без электроснабжения. Однако уже в 23.07 оно было восстановлено", — рассказал начальник центральной диспетчерской службы АО «ССК» Иван Теплухов.
Результатом слаженных, грамотных и безотлагательных действий коллектива в период ОЗП 2017–2018 гг. стал полученный АО «Самарская сетевая компания» Сертификат качества электрической энергии.
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