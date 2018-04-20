Сайт «Единой России» вторые сутки подвергается сильнейшим DDoS-атакам

"Официальный сайт партии «Единая Россия» и сайты региональных отделений вторые сутки подвергаются сильнейшим DDoS-атакам. Объём трафика составил несколько терабайт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что первая DDoS-атака была совершена на основной IP-адрес в четверг в районе 21.00 по московскому времени (объем в несколько терабайт, ширина канала составила 10 Гигабит в секунду).

"Атаки были хорошо распределены и в подавляющем большинстве приходили из подсетей европейских, американских и российских хостинг-компаний. Наши специалисты были вынуждены перевести все ресурсы и основной домен на дополнительный IP. Сегодня после полудня ситуация повторилась. Наши IT-специалисты в течение 15 минут перевели все ресурсы на другой IP. В настоящее время все сайты работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, добавили в партии, последние четыре дня партийные аккаунты в соцсетях подвергаются массовой спам-атаке. «С 17 апреля на наших аккаунтах в социальных сетях было опубликовано свыше 80 тысяч комментариев. Только за вчерашний день в официальной группе в „ВКонтакте“ было оставлено 56 тысяч комментариев», — сообщили пресс-служба.