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Сайт «Единой России» вторые сутки подвергается сильнейшим DDoS-атакам
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Сайт «Единой России» вторые сутки подвергается сильнейшим DDoS-атакам 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Официальный сайт "Единой России" вторые сутки подвергается сильнейшим DDoS-атакам, они осуществляются из Европы, США и РФ, сообщила пресс-служба партии в пятницу.
"Официальный сайт партии «Единая Россия» и сайты региональных отделений вторые сутки подвергаются сильнейшим DDoS-атакам. Объём трафика составил несколько терабайт", — говорится в сообщении.
Уточняется, что первая DDoS-атака была совершена на основной IP-адрес в четверг в районе 21.00 по московскому времени (объем в несколько терабайт, ширина канала составила 10 Гигабит в секунду).
"Атаки были хорошо распределены и в подавляющем большинстве приходили из подсетей европейских, американских и российских хостинг-компаний. Наши специалисты были вынуждены перевести все ресурсы и основной домен на дополнительный IP. Сегодня после полудня ситуация повторилась. Наши IT-специалисты в течение 15 минут перевели все ресурсы на другой IP. В настоящее время все сайты работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, добавили в партии, последние четыре дня партийные аккаунты в соцсетях подвергаются массовой спам-атаке. «С 17 апреля на наших аккаунтах в социальных сетях было опубликовано свыше 80 тысяч комментариев. Только за вчерашний день в официальной группе в „ВКонтакте“ было оставлено 56 тысяч комментариев», — сообщили пресс-служба.
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