Креативные практики от первого лица

В конце апреля лучшие представители в маркетинге, рекламе и медиа соберутся на одной площадке, чтобы рассказать о нашумевших проектах, поделиться профессиональным опытом и обсудить инсайты рабочего процесса. Поводом для встречи станет Best Cases Conference (BCC2018) — одна из главных конференций в сфере креатива.

Организатором конференции стал Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Мероприятие пройдет 23 апреля в рабочем пространстве Deworkacy на « Красном Октябре », где соберется более 500 участников, среди которых будут эксперты и профессионалы с мировыми именами, вдохновляющие своими успешными кейсами сотни людей, диктующие новые тренды и стандарты современных маркетинговых и рекламных коммуникаций.

Для гостей Best Cases Conference (BCC2018) подготовлена насыщенная программа: выступления топ-спикеров индустрии, презентации лучших рекламных кейсов, ключевые инсайты рекламного рынка, жаркие дискуссии с создателями нашумевших рекламных кампаний.

Также креаторы расскажут о современных технологиях и практиках и обсудят детали сотрудничества агентства и бренда.

Агентства представят главные кейсы сезона совместно с клиентом и обозначат критерии оценки и методы измерения эффективности кампаний со стороны рекламодателей. В частности, планируется провести презентации проектов об автокерлинге и авариях в радиоэфире; будет представлен шоукейс новоприбывшего в авиапарк лайнера. Кроме того, участники конференции оценят итоги SAP Forum 2017, обсудят детали успешного ребрендинга сервиса доставки еды и рестайлинга ключевого мобильного оператора.

Одним из самых интересных событий конференции станет закрытый интенсив от лидеров международного рынка в сфере интерактивного дизайна и визуальных коммуникаций.

Нидерландов, Перед гостями мероприятия выступят эксперты международного агентства Anglemap ( Копенгаген Дания ), которое специализируется на обучении, исследовании глобальных инсайтов, визуальных коммуникациях и сервис-дизайне. Anglemap занимают лидирующее положение в сфере интерактивного дизайна, коммуникаций, социальных наук, психологии и журналистики. Среди клиентов агентства — Google X, Singapore Arlines, LEGO, Phillip Morris International . Преподавателями интенсива выступят ведущие сотрудники агентства, эксперты индустрии и профессионалы с мировым именем. В частности, опытом поделится Лоренцо Романьоли — интерактивный дизайнер с экспертизой в области цифровых медиа и визуальных коммуникаций. Он консультирует компании Италии Китая , создавая дизайн-концепции и работая над прототипированием объектов.

Кроме того, участники смогут пообщаться с Марио Сиардалли — дизайнером, ориентированным на Digital. В своей профессиональной деятельности специалист помогает компаниям в определении концепции продуктов и сервисов, является основателем стартапа Mercurius.io, выстраивающего связь между финтехом и спортом.

Эксперты представят программу, посвященную разбору кроссплатформенных кейсов в наружной рекламе и Digital. В рамках интенсива будет обсуждаться кейс-стади digital-инсталляций и статичного OOH, дизайн-концепции и международные практики, прототипирование и его форматы.