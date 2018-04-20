Суд арестовал директора ОКБ им. Симонова Гомзина

Советский районный суд Казани 18 апреля взял под стражу генерального директора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина , следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении агентства «Прайм».

Ему инкриминируется использование субсидий, которые были предоставлены в ноябре 2014 года Минпромторгом конструкторскому бюро, на цели, не соответствующие условиям их получения.

Осенью прошлого года УБЭП МВД по республике Татарстан уже проводило следственные действия на предприятии, сообщали СМИ.

Между тем, в распоряжении агентства «Прайм» оказалось заявление, которое Гомзин в январе текущего года направил в ФСБ на имя руководителя службы контрразведки (от 18.01.18, исх. номер 101/75, в канцелярию поступило 22.01.18 в 16.00). В нем он в частности утверждает, что в октябре 2014 года под давлением известного бизнесмена Рустэма Магдеева ОАО «Сокол» (владелец контрольного пакета акций ОКБ) осуществило отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО «Фалькон Эйр». Затем летом 2017 года Магдеев осуществил отчуждение акций, принадлежащих «Фалькон Эйр», в пользу компании, аффилированной с бизнесменом Виктором Григорьевым

Кроме того, в заявлении в ФСБ Гомзин пишет: «В мае 2015 года г-н Магдеев пригласил меня на открытие магазина „Графф“ на территории Республики Кипр … В ходе моего посещения Республики Кипр г-н Магдеев настойчиво предлагал мне войти в кооперацию с крупным израильским бизнесменом, также присутствующим на мероприятии, которого г-н Магдеев представил, как одного из крупнейших поставщиков израильских военных разработок, в том числе, беспилотных летательных систем, от чего я отказался».

В декабре 2017 года, по утверждению Гомзина, ему было предложено добровольно освободить должность генерального директора ОКБ, провести дополнительную эмиссию акций ОКБ. «Взамен, мне было обещано прекратить преследование меня и моих сотрудников со стороны правоохранительных органов Республики Татарстан», — говорится в заявлении.

В своем январском письме в ФСБ Гомзин допускает, что существует вероятность продолжения давления, в результате «чего команда г-на Магдеева и г-на Григорьева получит контроль над ОКБ и доступ к материалам, которые представляют государственную тайну, что, возможно, приведет к нежелательному распространению конфиденциальной научной и технической документации, доступа к ней третьих лиц, и поставит под угрозу выполнение ОКБ своих обязательств по Программе Государственного Оборонного Заказа Российской Федерации ».

Среди прочих проектов, ОКБ им. Симонова работает над созданием сверхскоростного беспилотника по заказу министерства обороны РФ . В январе этого года американский журнал National Interest высказал мнение, что «загадочный русский беспилотник», разрабатываемый ОКБ им. Симонова, может «дать Москве значительные возможности в разведке».

Гомзин арестован Советским районным судом Казани до 10 июня 2018 года.