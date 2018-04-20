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В Рузаевке проводится социально-пропагандистская акция «Общественный контроль»
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В Рузаевке проводится социально-пропагандистская акция «Общественный контроль» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Рузаевском линейном отделе МВД России на транспорте проводится социально-пропагандистская акция «Общественный контроль». Цель акции — повышение эффективности осуществления общественного контроля, уровня информированности населения о деятельности транспортной полиции, соблюдении прав и свобод граждан, укрепление законности среди личного состава.
В рамках акции в здании вокзала города Саранска коллегией, состоящей из руководства линейного отдела полиции на станции Саранск, председателя общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте и представителя объекта транспортного комплекса проведена встреча с пассажирами. За несколько часов до начала и во время проведения мероприятия по громкоговорящей связи на территории железнодорожного вокзала были организованы аудио-объявления о времени и месте проведения акции. Пришедших на встречу пассажиров интересовали вопросы обеспечения безопасности и общественного порядка во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018, регламентации порядка осуществления досмотровых действий, мер профилактики правонарушений на объектах транспорта. На все заданные вопросы даны исчерпывающие ответы. Также в ходе беседы гражданам разъяснялась роль, значимость и полномочия общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте.
Помимо этого, в рамках общественного контроля за деятельностью транспортной полиции председатель общественного совета посетил дежурную часть линейного отдела полиции на станции Саранск, где понаблюдал за работой дежурных смен, познакомился с документацией, проверил исправность систем видеонаблюдения и состояние помещений для задержанных лиц. «Замечаний по работе дежурной части у нас нет. Я убедился, что полицейские оперативно и правомерно принимают решения на поступающие сообщения, при этом остаются вежливыми и корректными в любой ситуации», — прокомментировал председатель общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте Федор Фролов.
Пресс-служба УТ МВД России по ПФО
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