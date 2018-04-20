Топилин рассказал, сколько американцев официально трудятся в России

"У нас, на самом деле, работников американских сколько? Ну, 82, что ли, человека, или 100 человек. Очень мало официально", — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы , в качестве ответа на антироссийские санкции США, предложили запретить работодателям в России принимать американских граждан.

Как стало известно, запрет может коснуться и высококвалифицированных специалистов.

Депутаты пояснили, что такие меры необходимы для защиты прав и свободы россиян, а также интересов и безопасности России.