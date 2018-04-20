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Топилин рассказал, сколько американцев официально трудятся в России
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Топилин рассказал, сколько американцев официально трудятся в России 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что в России официально трудятся не более 100 граждан из США. Об этом сообщает РИА «Новости».
"У нас, на самом деле, работников американских сколько? Ну, 82, что ли, человека, или 100 человек. Очень мало официально", — сказал Топилин.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, в качестве ответа на антироссийские санкции США, предложили запретить работодателям в России принимать американских граждан.
Как стало известно, запрет может коснуться и высококвалифицированных специалистов.
Депутаты пояснили, что такие меры необходимы для защиты прав и свободы россиян, а также интересов и безопасности России.
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 Ещё 5 источников 
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