Радаев потребовал взять под контроль бродячих псов

Глава Саратовской области заявил о недостаточности предпринимаемых мер в борьбе с безнадзорными животными.

Радаев отметил, что активность бездомных собак усилилась с приходом весны. Животные стали чаще нападать на жителей области, в том числе — на детей. Так, недавно в Энгельсе бездомная собака покусала сразу нескольких детей.

При этом глава региона подчеркнул, что предпринимаемые ветнадзором меры явно недостаточны, так как не дают должного эффекта. «Этой темой нужно заниматься не время от времени, а постоянно», — заявил Радаев, настоятельно рекомендовав усилить работу в данном направлении.