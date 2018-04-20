Радаев потребовал взять под контроль бродячих псов 

Глава Саратовской области заявил о недостаточности предпринимаемых мер в борьбе с безнадзорными животными.
Речь об этом зашла на встрече Валерия Радаева с начальником управления — главным государственным ветеринарным инспектором региона Алексеем Частовым.
Радаев отметил, что активность бездомных собак усилилась с приходом весны. Животные стали чаще нападать на жителей области, в том числе — на детей. Так, недавно в Энгельсе бездомная собака покусала сразу нескольких детей.
При этом глава региона подчеркнул, что предпринимаемые ветнадзором меры явно недостаточны, так как не дают должного эффекта. «Этой темой нужно заниматься не время от времени, а постоянно», — заявил Радаев, настоятельно рекомендовав усилить работу в данном направлении.