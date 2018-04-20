Глава управы района Арбат встретился с жителями

Жители района Арбат встретились с главой управы Максимом Дерюгиным. Собрание состоялось 18 апреля.

В 19:00 жильцы и гости собрались в Территориальном центре социального обслуживания «Арбат».

Встречу проводил глава управы района Арбат Максим Дерюгин. С докладом «О благоустройстве дворовых территорий и ремонт подъездов» выступила исполняющий обязанности директора Городского бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» Анастасия Соломатина

Кроме того, в мероприятии приняла участие первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александра Трунова.

— В районе планируется ремонт 45 подъездов домов, благоустройство дворовых территорий и установление детских площадок, — рассказала Анастасия Соломатина.

После презентации доклада, все желающие смогли задать вопросы. Обращения жильцов района были внесены в протокол. В будущем все просьбы подробно изучат и выполнят поручения.