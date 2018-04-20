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Итоги Первой Мировой войны: демократия без демократов?
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Итоги Первой Мировой войны: демократия без демократов? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
20 апреля в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт круглый стол с Алексеем Мухиным «Итоги Первой Мировой войны: демократия без демократов?», в рамках цикла видеобесед, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны.
В 2018 году исполняется 100 лет окончания Первой Мировой войны, в которой погибло более 10 млн человек. С 1914 по 1918 годы в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе. Конфликты всегда приводят к сильной дестабилизации и разрушительным последствиям.
— Зачем мы ведём войны во имя демократии, если, в результате, лишаемся всего?
— Есть ли ценности, позволяющие избегать вооружённых конфликтов?
-Каким должно быть послевоенное устройство, не является ли окончание войны причиной и началом подготовки новой?
К участию в дискуссии приглашены:
— журналист, историк, политолог Павел Викторович Данилин
-ректор РГГУ, директор Историко-архивного института (ИАИ) РГГУ Александр Борисович Безбородов
— доцент Сретенской духовной семинарии Павел Владимирович Кузенков
Модератор дискуссии — генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail: n.stukova@pnp.ru
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