Трамп и Меркель решили обсудить «поведение России»

"Не могу предугадать, о чем именно канцлер будет говорить в Вашингтоне. Но совершенно точно, что среди других вопросов будет обсуждаться международное положение, в частности, к примеру, поведение России станет темой. Не хочу вдаваться в детали, очевидно, что я буду иметь позже такую возможность", — говорится в заявлении.