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Долги в рассрочку: хладокомбинат «Норд» расплатится с кредиторами до конца 2019 года
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Долги в рассрочку: хладокомбинат «Норд» расплатится с кредиторами до конца 2019 года 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Кредиторы хладокомбината «Норд» согласились заключить мировое соглашение по погашению перед ними задолженности. Сейчас хладокомбинат находится в процессе банкротства, однако его имущество не распродается. Погасить долги решили через финансовое оздоровление предприятия.
Намерение заключить мировое соглашение Е1.RU подтвердили на хладокомбинате.
— Мировое соглашение мы заключаем на условиях рассрочки платежа на 22 месяца — до 25 декабря 2019 года. Общая сумма — точнее, ее остаток, так как мы уже много долгов раздали, — составляет 21 466 801,99 рубля, — рассказал Е1.RU директор предприятия Сергей Коркин.
В картотеке арбитражного суда ходатайство о мировом соглашении еще не появилось. В комитете по потребительскому рынку администрации Екатеринбурга хладокомбинат по итогам 2017 года сочли закрывшимся. Однако в руководстве предприятия подчеркивают: перерыв в деятельности касался лишь холодильных мощностей: они действительно не работали с августа 2016 года, когда у здания хладокомбината рухнула стена, до августа 2017 года.
На остальных площадях продолжали работать арендаторы — производители мясопродуктов, зелени и другие компании. Сейчас на территории комбината используют 11 тысяч квадратных метров площади, в том числе первую очередь «холодильников» — 1,5 тысячи «квадратов» низкотемпературных складов.
— Монтаж современных фреоновых установок обеспечил подачу холода в первую очередь комбината 1 августа 2017 года, — отметил коммерческий директор предприятия Илья Печерский. — Сейчас на предприятии идет реконструкция второй очереди технологического цеха — замена ограждающих конструкций, заливка полов полиуретаном, монтаж современного освещения и холодильного оборудования. Проектная дата запуска второй очереди — 1 сентября 2018 года.
По словам Печерского, внешние инвесторы комбинату не помогают — средства на реконструкцию и возврат долгов являются результатом деятельности предприятия. В частности, здесь хранят мороженое, реализуемое в сетях АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла», белорусскую говядину, элитные сыры и другие продукты, требующие температурного режима от +5 до -25 градусов.
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