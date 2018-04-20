Долги в рассрочку: хладокомбинат «Норд» расплатится с кредиторами до конца 2019 года

Кредиторы хладокомбината «Норд» согласились заключить мировое соглашение по погашению перед ними задолженности. Сейчас хладокомбинат находится в процессе банкротства, однако его имущество не распродается. Погасить долги решили через финансовое оздоровление предприятия.

Намерение заключить мировое соглашение Е1.RU подтвердили на хладокомбинате.

— Мировое соглашение мы заключаем на условиях рассрочки платежа на 22 месяца — до 25 декабря 2019 года. Общая сумма — точнее, ее остаток, так как мы уже много долгов раздали, — составляет 21 466 801,99 рубля, — рассказал Е1.RU директор предприятия Сергей Коркин

В картотеке арбитражного суда ходатайство о мировом соглашении еще не появилось. В комитете по потребительскому рынку администрации Екатеринбурга хладокомбинат по итогам 2017 года сочли закрывшимся. Однако в руководстве предприятия подчеркивают: перерыв в деятельности касался лишь холодильных мощностей: они действительно не работали с августа 2016 года, когда у здания хладокомбината рухнула стена, до августа 2017 года.

На остальных площадях продолжали работать арендаторы — производители мясопродуктов, зелени и другие компании. Сейчас на территории комбината используют 11 тысяч квадратных метров площади, в том числе первую очередь «холодильников» — 1,5 тысячи «квадратов» низкотемпературных складов.

— Монтаж современных фреоновых установок обеспечил подачу холода в первую очередь комбината 1 августа 2017 года, — отметил коммерческий директор предприятия Илья Печерский. — Сейчас на предприятии идет реконструкция второй очереди технологического цеха — замена ограждающих конструкций, заливка полов полиуретаном, монтаж современного освещения и холодильного оборудования. Проектная дата запуска второй очереди — 1 сентября 2018 года.