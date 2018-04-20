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В Парке Коммунальщиков пройдёт очередная функциональная тренировка
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В Парке Коммунальщиков пройдёт очередная функциональная тренировка 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
ФОТО ПМД «Арфа» архивное
В это воскресенье всех любителей активного и здорового образа жизни приглашают присоединиться к ставшему уже традиционным спортивному мероприятию.
Представители Молодёжной палаты поселения совместно с представителями Православного молодёжного движения «Арфа» примут участие в еженедельном цикле функциональных тренировок.
Мероприятие проходит в «Парке Коммунальщиков» п. ЛМС под руководством профессионального тренера-специалиста Андрея Сивкова.
Отметим, что принять участие в тренировке может каждый желающий. Начало тренировки в 14.00.
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