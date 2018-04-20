В Парке Коммунальщиков пройдёт очередная функциональная тренировка

ФОТО ПМД «Арфа» архивное

В это воскресенье всех любителей активного и здорового образа жизни приглашают присоединиться к ставшему уже традиционным спортивному мероприятию.

Представители Молодёжной палаты поселения совместно с представителями Православного молодёжного движения «Арфа» примут участие в еженедельном цикле функциональных тренировок.

Мероприятие проходит в «Парке Коммунальщиков» п. ЛМС под руководством профессионального тренера-специалиста Андрея Сивкова

Отметим, что принять участие в тренировке может каждый желающий. Начало тренировки в 14.00.