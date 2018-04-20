НТМК заподозрили в «подлоге» с новой домной

Поводом стало фото, появившееся в соцсетях. Снимок на своей странице также опубликовал председатель ПОО «Экоправо» Андрей Волегов.

«Рабочие предприятия особых изменений в работе новой самой «экологически чистой» печки не заметили и поделились своими впечатлениями с жителями Нижнего Тагила, разослав фотографии, фиксирующие факт очередного выброса «лисьего хвоста» — оксида азота. Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу, представляют серьёзную опасность для экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные дожди, а также сами по себе являются токсичными веществами, вызывающими раздражение слизистых оболочек. Двуокись азота воздействует в основном на дыхательные пути и лёгкие, а также вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина. Образующаяся в результате взаимодействия диоксида азота с водой азотная кислота является сильным коррозионным агентом. Предотвратить выбросы этого яда на доменной печи №7 должна была мощная система аспирации. Однако, как мы видим, с ней на новейшей печке есть проблема», — сообщил он.

Волегов также отметил, что по его мнению, руководство «Евраза» «вводит в заблуждение региональные и муниципальные власти, а те, в свою очередь, потом вводят в заблуждение жителей города и президента».

«Ну, либо владельцы и руководство ЕВРАЗа его вполне сознательно подставляют», — допустил он.

В беседе с корреспондентом «ФедералПресс» Андрей Волегов уточнил, что фото было сделано в феврале-марте.

В пресс-службе «Евраза» ситуацию прокомментировали так: «Фотография, которая тиражируется в социальных сетях, сделана во время пробной задувки доменной печи, когда аспирационная установка еще не была смонтирована. Сейчас аспирационное оборудование смонтировано, ведется настройка его параметров. Работа новейшего аспирационного оборудования позволит увеличить степень очистки воздуха в 2,5 раза по сравнению с действующими печами».

«ФедералПресс» напоминает, что домна № 7 на позиционируется как «самая чистая в России ». Она строилась почти два года, инвестиции в проект составили $190 млн Запуск новой домны на НТМК состоялся в начале апреля.

Напомним также, что в августе прошлого года Росприроднадзор приостановил действие выданного НТМК разрешения на выбросы. Из-за этого экологические платежи завода выросли в 25 раз.

Фото: facebook.com/volega.arei