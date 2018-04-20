Не каждая картинка с Гитлером — пропаганда нацизма. Мемы и гифки будут проверять по единой методике

В последнее время лингвистам и психологам все чаще приходится проводить экспертизу различных мемов, стикеров и гифок на наличие экстремизма. Проверку проводят не только специализированные центры при силовых ведомствах, но и независимые эксперты. Каждая школа имеет свои подходы к оценке, которые иногда приводят к разным выводам. Теперь представители профессионального сообщества хотят устранить разногласия.

Кто проверяет мемы и гифки

Чтобы оценивать мемы и гифки, лингвистам и психологам, помимо собственных знаний, приходится использовать методы из смежных наук — например, когнитивной психологии, семиотики, то есть науки о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения, а также искусства толкования и интерпретации текстов — герменевтики.

Во время анализа эксперты используют разные подходы. Но чтобы их выводы можно было перепроверить и воспроизвести, необходимо выработать некое общее видение того, как квалифицировать и анализировать данные форматы.

России давно существует практика проверки текстов на экстремизм. Во время нее эксперты выполняют лингвистические и психолого-лингвистические исследования, направленные на выявление признаков экстремизма, сообщил «360» проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий

Все эти центры работают по своим методикам, пояснил Осадчий. Но до настоящего момента никто не пытался согласовывать их друг с другом. При этом между методиками есть расхождения, что вызывает тревогу у профессиональных экспертов и правоприменителей: порой разные способы экспертизы дают разные результаты.

Картинки с нацистами

В четверг, 19 апреля, в Институте русского языка провели семинар «Анализ поликодовых текстов экстремистской направленности в судебной экспертизе». В мероприятии участвовали представители разных экспертных школ из МВД, ФСБ, СК и Минюста. Присутствовали и независимые эксперты — сотрудники профильных вузов. Семинар провели совместно с Московским исследовательским центром. Это организация, подведомственная столичному Департаменту региональной безопасности и противодействию коррупции. Она выполняет экспертные исследования, в том числе и текстов экстремистской направленности.

«Семинар посвятили обсуждению подходов к оценке актуального сейчас формата подачи информации — поликодовым текстам, то есть текстам с прикрепленной к ним статической или динамической графикой», — объяснила «360» научный консультант портала «Грамоту.ру», кандидат наук и доцент Юлия Сафонова . Иначе говоря, обсуждали мемы и гифки.

Сафонова подчеркнула, что не в любом, например, изображении Гитлера, вскидывающего руку в приветствии, можно обнаружить пропаганду нацизма. Также ее нельзя найти в киногерое Штирлице, который предстает перед зрителем с повязкой со свастикой на рукаве. Но определить это могут только эксперты в рамках каждого конкретного дела.

«Мы рассмотрели несколько наиболее проблемных случаев из судебной экспертизы, и на примере этих конкретных кейсов мы апробировали свои методики: показали, как они работают, сравнили, к каким результатам позволяют прийти. Затем мы взаимно оценили эти подходы и, как нам кажется, уточнили, насколько мы расходимся в оценке того, что нужно считать экстремизмомw и что нужно сделать, чтобы эти расхождения минимизировать», — пояснил Осадчий.

Единая методика

Судебно-экспертная деятельность, отметил Осадчий, в России осуществляется как государственными экспертными учреждениями, так и специалистами, которым суд или следствие поручает проведение проверки. Судья, следователь, прокурор или дознаватель имеют право поручить экспертизу не только в лаборатории при Минюсте, СК или ФСБ, но и независимым ученым.

«Я знаю многих преподавателей вузов или учителей русского языка, которые дают такие заключения. Эти специалисты не обязаны руководствоваться какими-либо утвержденными методиками. Они руководствуются своими профессиональными познаниями, научными опытом и работами», — уточнил Осадчий.

Разрабатываемая методика не станет обязательной к исполнению, никто не планирует вводить жесткое требование проводить экспертизу только по пунктам этого документа, подчеркнул проректор. Это, скорее, попытка достичь консенсуса в профессиональной среде относительно общих принципов проведения экспертизы, системы применяемых понятий, подходов, используемых при проведении работы и границ применение познаний.

Путь к единой методике будет непростым. Придется учесть мнение разных экспертных школ, традиций, и разных способов организации самой экспертизы. Но вчера мы сделали первый шаг и решили, что нужен единый подход. Пусть это будет не общая методика, которой будут пользоваться эксперты из разных ведомств, но хотя бы общие ее принципы, из которых мы будем исходить, проводя экспертизы по своим методикам

— Михаил Осадчий.