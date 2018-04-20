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Китайский представитель позитивно оценил вклад ООН в обеспечение мира и стабильности в Либерии
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Китайский представитель позитивно оценил вклад ООН в обеспечение мира и стабильности в Либерии 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 20 апреля /Синьхуа/ — Заместитель официального представитель Китая при ООН У Хайтао в четверг заявил, что китайская сторона позитивно оценивает важный вклад Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии /МООНЛ/ в обеспечение мира и стабильности в данной стране и уверена в том, что либерийское правительство и народ добьются еще больших успехов на пути строительства и развития государства.
Китайский представитель на открытой сессии Совета Безопасности по работе МООНЛ отметил, что в последние годы ситуация с безопасностью в Либерии оценивается как стабильная, постепенно восстанавливается экономика. Китай поздравляет МООНЛ с завершением миссии.
"Миротворческие операции ООН — важная мера защиты мира и безопасности на планете", — отметил У Хайтао. По его словам, КНР неизменно выступает за то, чтобы миротворческие силы пристально следили за развитием ситуации в стране дислокации, а также своевременно корректировали свою численность и планы по выводу контингента. «В то же время, — отметил дипломат, — следует уважать желания заинтересованных стран и активизировать координацию с соответствующими организациями в стране и регионе. В этом смысле позитивный опыт МООНЛ заслуживает изучения и внедрения».
Китайский представитель призвал мировое сообщество, а также партнеров Либерии по многостороннему и двустороннему сотрудничеству укрепить взаимодействие и предоставить стране помощь в социально-экономическом развитии и улучшении жизни народа.
По словам У Хайтао, Китай принимает активное участие в миссии МООНЛ, готов и далее объединять усилия с мировым сообществом, чтобы внести вклад в достижение долгосрочного мира и процветания на африканском континенте.
Напомним, что в конце 80-х годов прошлого века в Либерии вспыхнула гражданская война, длившаяся несколько лет и унесшая жизни 200 тыс. человек. В сентябре 2003 года ООН учредила МООНЛ для контроля за выполнением мирного соглашения. После окончания гражданской войны и начала восстановления Либерии Совбез 23 декабря 2016 года принял резолюцию, продлив мандат МООНЛ до 30 марта 2018 года. —0-
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