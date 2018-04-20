Жители Сокольников примут участие в озеленении дворов

22 и 27 апреля в Сокольниках пройдет посадка деревьев, выбранных в рамках программы «Миллион деревьев» жителями района в системе электронных референдумов «Активный гражданин».

Как отметила руководитель организационного сектора управы района Н. Бутузова, жители Сокольников активно участвуют во многих мероприятиях, и в этот раз нашлись энтузиасты, желающие украсить кустарниками дворы на Сокольнической площади и 3-й Сокольнической улице.

Отмечается, что по другим адресам кустарники будут высаживать сотрудники сокольнического «Жилищника». Жителям предлагают принять участие в озеленение дворов по адресам: Сокольническая площадь д. 4, корпуса 1 и 2; 3-я Сокольническая улица, 1.

С помощью жителей будут высажены тридцать кустов морщинистых роз, относящихся к разновидностям шиповника, и пятнадцать кустов сирени.

Отметим, что всего в рамкам акции «Миллион деревьев» района украсят около 500 растений.

Начало работ во дворе Сокольнической площади 22 апреля в 16 часов, во дворе 3-й Сокольнической улицы — 27 апреля в 13 часов.

Фото: icmos.ru.