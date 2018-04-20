Ещё
Жители Сокольников примут участие в озеленении дворов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Сокольников примут участие в озеленении дворов 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
22 и 27 апреля в Сокольниках пройдет посадка деревьев, выбранных в рамках программы «Миллион деревьев» жителями района в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
Как отметила руководитель организационного сектора управы района Н. Бутузова, жители Сокольников активно участвуют во многих мероприятиях, и в этот раз нашлись энтузиасты, желающие украсить кустарниками дворы на Сокольнической площади и 3-й Сокольнической улице.
Отмечается, что по другим адресам кустарники будут высаживать сотрудники сокольнического «Жилищника». Жителям предлагают принять участие в озеленение дворов по адресам: Сокольническая площадь д. 4, корпуса 1 и 2; 3-я Сокольническая улица, 1.
С помощью жителей будут высажены тридцать кустов морщинистых роз, относящихся к разновидностям шиповника, и пятнадцать кустов сирени.
Отметим, что всего в рамкам акции «Миллион деревьев» района украсят около 500 растений.
Начало работ во дворе Сокольнической площади 22 апреля в 16 часов, во дворе 3-й Сокольнической улицы — 27 апреля в 13 часов.
Фото: icmos.ru.
Управа района Сокольники: последние новости
Москвичам предлагают оставить свой след в парке «Сокольники» Конкурс талантов пройдет в школе-интернате №30 В отдельных дворах района Сокольники заменят новыми устаревшие контейнерные площадки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание326
«Весь салон залит кровью»128
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей141
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40029
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение