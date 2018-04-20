Матвиенко призвала Польшу прекратить «пляски на костях» ради политической конъюнктуры

"Эти политические пляски на костях, на прахе погибших людей ради политической конъюнктуры — это аморально", — сказала она в пятницу в беседе с послом Польши Влодзимежем Марчяняком, имея в виду снос в Польше памятников советским воинам.

"Надо остановиться, оглянуться, сесть за стол и начать движение [навстречу друг другу]", — добавила Матвиенко.