Матвиенко призвала Польшу прекратить «пляски на костях» ради политической конъюнктуры 

КАТЫНЬ /Смоленская обл. /, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Польшу прекратить «политические пляски на костях» и начать конструктивные взаимоотношения с Россией.
"Эти политические пляски на костях, на прахе погибших людей ради политической конъюнктуры — это аморально", — сказала она в пятницу в беседе с послом Польши Влодзимежем Марчяняком, имея в виду снос в Польше памятников советским воинам.
"Надо остановиться, оглянуться, сесть за стол и начать движение [навстречу друг другу]", — добавила Матвиенко.