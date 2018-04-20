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Матвиенко призвала Польшу прекратить «пляски на костях» ради политической конъюнктуры
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Матвиенко призвала Польшу прекратить «пляски на костях» ради политической конъюнктуры 

ТАСС 2 часа назад
КАТЫНЬ /Смоленская обл. /, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Польшу прекратить «политические пляски на костях» и начать конструктивные взаимоотношения с Россией.
"Эти политические пляски на костях, на прахе погибших людей ради политической конъюнктуры — это аморально", — сказала она в пятницу в беседе с послом Польши Влодзимежем Марчяняком, имея в виду снос в Польше памятников советским воинам.
"Надо остановиться, оглянуться, сесть за стол и начать движение [навстречу друг другу]", — добавила Матвиенко.
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