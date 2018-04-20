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В Краснодаре стартовал ремонт на 39 участках улиц
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В Краснодаре стартовал ремонт на 39 участках улиц 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
В Краснодаре в 2018 году будут отремонтированы 63 участка улиц общей протяжённостью более 70 км. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время работы начались на 39 участках улично-дорожной сети.
В частности, дорожники вышли на улицы Автолюбителей, Трамвайную, имени Карла Маркса, имени Брюсова, имени Бабушкина, имени Гаврилова. На некоторых участках уже уложен асфальт и установлены новые бордюры. А с 24 апреля начнется 1-й этап ремонта Привокзальной площади, в связи с этим въезд на площадь для автомобильного транспорта будет ограничен.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов: «В настоящее время подрядные организации ведут работы уже на 39 участках улично-дорожной сети. Темпы ремонта нарастают, мы в постоянном режиме контролируем ход работ, помогаем подрядчикам решать возникающие проблемы. Вместе с ГИБДД занимаемся вопросами организации дорожного движения, чтобы ремонт как можно меньше осложнял автомобильное движение в городе».
Отметим, что Краснодару на ремонт дорог и путепроводов (включая завершение работ на Садовом мосту) в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году выделено 1,9 млрд рублей, из которых 987 млн — федеральные средства, 889 млн — краевые и 98 млн — средства городского бюджета.
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