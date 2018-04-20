В Краснодаре стартовал ремонт на 39 участках улиц

Краснодаре в 2018 году будут отремонтированы 63 участка улиц общей протяжённостью более 70 км. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время работы начались на 39 участках улично-дорожной сети.

В частности, дорожники вышли на улицы Автолюбителей, Трамвайную, имени Карла Маркса , имени Брюсова, имени Бабушкина, имени Гаврилова. На некоторых участках уже уложен асфальт и установлены новые бордюры. А с 24 апреля начнется 1-й этап ремонта Привокзальной площади, в связи с этим въезд на площадь для автомобильного транспорта будет ограничен.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов : «В настоящее время подрядные организации ведут работы уже на 39 участках улично-дорожной сети. Темпы ремонта нарастают, мы в постоянном режиме контролируем ход работ, помогаем подрядчикам решать возникающие проблемы. Вместе с ГИБДД занимаемся вопросами организации дорожного движения, чтобы ремонт как можно меньше осложнял автомобильное движение в городе».

Отметим, что Краснодару на ремонт дорог и путепроводов (включая завершение работ на Садовом мосту) в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году выделено 1,9 млрд рублей, из которых 987 млн — федеральные средства, 889 млн — краевые и 98 млн — средства городского бюджета.