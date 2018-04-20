Ещё
В Москве в субботу ожидается рекордно низкое атмосферное давление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

В Москве в субботу ожидается рекордно низкое атмосферное давление 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в субботу понизится на 16 единиц ниже климатической нормы и приблизится к рекордно низкому, сообщила в пятницу РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Мы прогнозируем, что атмосферное давление будет где-то в пределах 731-732 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16 единиц, ниже климатической нормы. Такой показатель будет на уровне прежнего рекордно низкого атмосферного давления. Прежний рекорд на станции ВДНХ составлял 976,5 гектопаскалей (732,4 мм ртутного столба — ред.) и наблюдался в 1992 году", — рассказала РИА Новости Позднякова.
Она добавила, что подобные изменения атмосферного давления неблагоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей, гипертоников и гепатоников, и, в особенности, пожилых людей.
РИА Новости: последние новости
WP: Трамп распорядился отложить новые санкции против России США оценили эффект от антироссийских санкций Россия представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание184
Турция вывела золотой запас из США199
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300307
Первый легальный бордель открывается в России352
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение