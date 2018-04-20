В Москве в субботу ожидается рекордно низкое атмосферное давление

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . Атмосферное давление в Москве в субботу понизится на 16 единиц ниже климатической нормы и приблизится к рекордно низкому, сообщила в пятницу РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова

"Мы прогнозируем, что атмосферное давление будет где-то в пределах 731-732 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 16 единиц, ниже климатической нормы. Такой показатель будет на уровне прежнего рекордно низкого атмосферного давления. Прежний рекорд на станции ВДНХ составлял 976,5 гектопаскалей (732,4 мм ртутного столба — ред.) и наблюдался в 1992 году", — рассказала РИА Новости Позднякова.

Она добавила, что подобные изменения атмосферного давления неблагоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей, гипертоников и гепатоников, и, в особенности, пожилых людей.