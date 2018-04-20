В Южной Корее завершаются последние приготовления к встрече Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином

Сеуле. До исторического межкорейского саммита остаются считанные дни. Власти Республики Корея (РК) решили ознакомить иностранных журналистов с ходом подготовки к этому масштабному событию. В состав группы приглашенных корреспондентов вошел и руководитель представительства ТАСС

Дом мира

Два автобуса подвезли репортеров к невысокому павильону, выкрашенному в цвет слоновой кости. Это здание в южнокорейской части пункта Пханмунджом на границе двух стран было построено специально для проведения переговоров с представителями КНДР и встреч родственников из разделенных войной семей.

Вскоре ему предстоит стать символом межкорейского потепления. Именно тут 27 апреля пройдет встреча президента Мун Чжэ Ина и председателя Ким Чен Ына . Да и название у него подходящее — Дом мира.

Вход в строение задрапирован синей тканью, рядом аккуратно сложены пакеты со штукатуркой, а за импровизированной ширмой периодически мелькают головы людей в строительных касках. В настоящее время в Доме мира подходит к концу косметический ремонт.

Ремонт в основном сводится к обновлению краски и полировке полов, а стартовал он в начале марта, когда две Кореи договорились о саммите.

Исторический визит

Два предыдущих раунда встреч проходили в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах. Третий состоится уже на южнокорейской территории. Ожидается, что Ким Чен Ын пересечет межкорейскую границу или на машине или пешком. Это станет первым визитом главы северокорейского государства на южнокорейскую территорию с момента окончания войны между двумя странами в 1953 году.

После завершения отделочных работ Дом мира проинспектируют северокорейцы. Сами переговоры пройдут на втором этаже, а потом этажом выше состоится обед, во время которого Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын продолжат общение в неформальной обстановке. Состоится также несколько репетиций церемонии встречи двух лидеров.

Администрация президента Республики Корея Мун Чжэ Ина надеется, что предстоящий 27 апреля саммит будет не одноразовым событием, но положит начало целой серии подобных встреч лидеров двух стран, направленных на установление прочного мира на полуострове.

Учитывая пристальное общественное внимание к этому мероприятию, правительства двух стран договорились о бепрецедентном шаге: первая встреча двух лидеров будет транслироваться в прямом эфире. Естественно, сами переговоры пройдут за закрытыми дверями, но телезрители смогут увидеть момент пересечения Ким Чен Ыном военно-демаркационной линии, его рукопожатие с Мун Чжэ Ином и другие интересные моменты.

Для организации трансляции власти Юга отключат установленное в Пханмунджоме оборудование для подавления связи, дав таким образом телевизионщикам возможность без помех вести прямую трансляцию.

Символ разделения

Пханмунджом — наглядный символ разделенного надвое Корейского полуострова. Здесь на расстоянии буквально нескольких десятков метров с одной стороны границы стоят солдаты Корейской народной армии, а с другой стороны — вооруженных сил США и Республики Корея. Не раз здесь происходили кровавые столкновения. В последний раз такой инцидент случился в ноябре прошлого года, когда северокорейский военнослужащий под градом пуль перебежал на южную сторону. Он был тяжело ранен, но выжил. После этого северокорейцы в этом месте выстроили стену, чтобы предотвратить подобные побеги в будущем.

Как рассказал ТАСС представитель американского командования в Пханмунджоме, с тех пор северокорейские солдаты редко подходят к непосредственно к военно-демаркационной линии, обозначенной невысоким бетонным бордюром.

"Судя по всему, на фоне межкорейского потепления северяне стараются всеми силами избегать любых провокаций. Не хотят лишний раз попадаться на глаза", — добавил он.

Действительно, если раньше солдаты КНА постоянно маршировали туда-сюда по своей стороне и беспардонно разглядывали в бинокли посетителей южной части Пханмунджома, сейчас на Севере виден лишь один часовой, замерший возле двери павильона Пханмунгак. На него устремляются все объективы камер с южной стороны — больше снимать здесь особо нечего.

Транзитный офис

Американские военные собирают разбредшихся по сторонам журналистов в организованное «стадо», строят и сажают их в автобусы. Следующий пункт назначения — Межкорейский транзитный офис, расположенный неподалеку. Это здание напоминает вокзал или аэропорт в миниатюре. Тут есть зал ожидания, справочная, ресторан, а также стойки таможенной, карантинной и иммиграционной служб.

Именно отсюда отправлялись и сюда приезжали посетители Кэсонского индустриального парка — самого успешного межкорейского экономического проекта, приносившего по $500 млн прибыли в год. Технопарк в приграничном северокорейском городе Кэсон впервые открылся в 2004 году. Там на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тыс. северокорейцев. Комплекс был закрыт после проведения КНДР в 2016 году ядерного испытания и пуска ракеты-носителя со спутником.

Журналистов проводят путем, которым раньше посетители отправлялись на Север — через рамки металлодетекторов, рентгеновские сканеры и стойку иммиграционного контроля. Постояв на пустой автотрассе, ведущей к Кэсону, мы возвращаемся обратно. Тут внимание представителей прессы привлекает будка для дезинфекции людей — похожая на душевую кабину камера с соплами, из которых воступает обеззараживающее вещество. «Это для северокорейцев, которые работали в поле. С санитарией в КНДР дела так себе», — поясняет корреспондентам сопровождающий.

На этом поездка в Пханмунджом завершается. Журналисты отправляются в Сеул, чтобы через неделю встретиться в пресс-центре саммита. К слову сказать, он будет работать в выставочном комплексе KINTEX города Ильсан в 20 км от места проведения саммита. Ожидается, что освещать это событие будут 900 представителей СМИ со всего мира, поэтому оказалось физически невозможно разместить их в самом Пханмунджоме, где будет находиться лишь горстка репортеров из пула лидеров двух стран.