Союз пациентов выступает против возможного ограничения поставок лекарств из-за рубежа

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Всероссийский союз общественных объединений пациентов выступает против возможного ограничения поставок медикаментов из-за рубежа в случае принятия российского «контрсанкционного законопроекта» и намерен направить соответствующее письмо президенту и в правительство. Об этом сообщил журналистам сопредседатель союза Ян Власов.

"Речь идет о пациентском сообществе, которое сейчас готовит большое письмо на правительство, на президента, где будет указано, что мы не хотели бы, чтобы 15-й пункт [статьи 2 законопроекта], который ограничивает поставку иностранных лекарственных препаратов, которые для нас являются в том числе жизнеспасающими (был принят в рамках закона — прим. ТАСС). Мы считаем, что это ограничение ударит по пациентскому сообществу с одной стороны", — сказал он.

В пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с депутатами, руководителями комитетов нижней палаты, а также с руководителями бизнес-объединений и экспертами провел совещание, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». В случае принятия закон предоставит правительству право вводить те или иные меры в ответ на действия США и других государств, которые ввели антироссийские санкции. Законопроект, в том числе, предлагает ограничить поставки лекарств из этих стран, за исключением тех препаратов, аналогов которых нет в РФ

Власов отметил, что есть медикаменты американского производства, замены которым в России не найти. «Мы настроены на то, чтобы убедить Государственную думу отменить 15 пункт 2 статьи», — сказал он.

В ближайшее время письмо будет опубликовано на сайте Всероссийского союза пациентов, отметил он.