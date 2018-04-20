Союз пациентов выступает против возможного ограничения поставок лекарств из-за рубежа 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Всероссийский союз общественных объединений пациентов выступает против возможного ограничения поставок медикаментов из-за рубежа в случае принятия российского «контрсанкционного законопроекта» и намерен направить соответствующее письмо президенту и в правительство. Об этом сообщил журналистам сопредседатель союза Ян Власов.
"Речь идет о пациентском сообществе, которое сейчас готовит большое письмо на правительство, на президента, где будет указано, что мы не хотели бы, чтобы 15-й пункт [статьи 2 законопроекта], который ограничивает поставку иностранных лекарственных препаратов, которые для нас являются в том числе жизнеспасающими (был принят в рамках закона — прим. ТАСС). Мы считаем, что это ограничение ударит по пациентскому сообществу с одной стороны", — сказал он.
В пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с депутатами, руководителями комитетов нижней палаты, а также с руководителями бизнес-объединений и экспертами провел совещание, посвященное законопроекту «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». В случае принятия закон предоставит правительству право вводить те или иные меры в ответ на действия США и других государств, которые ввели антироссийские санкции. Законопроект, в том числе, предлагает ограничить поставки лекарств из этих стран, за исключением тех препаратов, аналогов которых нет в РФ.
Власов отметил, что есть медикаменты американского производства, замены которым в России не найти. «Мы настроены на то, чтобы убедить Государственную думу отменить 15 пункт 2 статьи», — сказал он.
В ближайшее время письмо будет опубликовано на сайте Всероссийского союза пациентов, отметил он.
Сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик на совещании выразил уверенность, что депутаты прежде всего руководствуются при обсуждении законопроекта недопущением ущерба для граждан РФ. «В этом контексте все меры, которые будут возможны к применению, будут учитывать эту основную фундаментальную предпосылку», — заверил он.